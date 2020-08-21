Ukrayna Türkiye'yi istiyor!

Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Taras Kaçka, Ukrayna ile Türkiye arasında kapsamlı serbest ticaret anlaşmasını sonuçlandırmak istediklerini belirtti. 2020'nin ilk yarısında iki ülke arasındaki ticaret hacmi, geçen seneye göre artış gösterdi.

Türkiye'nin diplomatik olarak attığı güçlü adımları diğer ülkelerin gözünde cazibesini arttırıyor. Ukrayna Ekonomi Bakanlığına göre, "Ukrayna-Türkiye: İşbirliği için Yeni Fırsatlar" adlı toplantı çevrimiçi ortamda gerçekleştirildi.



Toplantıda konuşan Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Taras Kaçka, salgın şartlarına rağmen Türkiye ve Ukrayna'nın güvenilir ticari partnerler olmaya devam ettiğini kaydetti.



"HALÂ POTANSİYELE ULAŞILMIŞ DEĞİL"



2019'da Türkiye'nin Orta Doğu ülkeleri arasında Ukrayna'nın en fazla ticaret yaptığı ülke olduğuna dikkati çeken Kaçka, "Ancak halâ iki ülke arasındaki potansiyele ulaşılmış değil. Ukrayna, iki ülke arasında kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşmasını sonuçlandırmak istiyor." ifadesini kullandı.



Türkiye ile Ukrayna arasındaki tarım, yazılım, enerji, ulaştırma ve turizm gibi pek çok sektörün de ele alındığı toplantıda, 2020'nin ilk yarısında iki ülke arasında ticari hacmin geçen seneye nazaran yüzde 1,7 artarak 2,27 milyar dolara ulaştığı vurgulandı.

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