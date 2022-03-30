Ukrayna heyetinden görüşme sonrası ilk açıklama

Türkiye'nin ev sahipliğinde Rus heyetiyle görüşen Ukrayna'dan görüşme sonrası yapılan açıklamada, "Garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında Türkiye var" ifadesi kullanıldı.

Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları Sergey Lavrov ve Dmitro Kuleba, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Diplomasi Forumu'nda üçlü bir zirve gerçekleştirmişti.

Bu görüşmenin ardından Rus ve Ukraynalı heyetler, bugün İstanbul'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılan toplantı, Rusya ve Ukrayna taraflarının hem heyet başkanları hem de heyetler arası görüşmelerinin ardından sona erdi.

"GÜVENLİK GARANTİSİNDE HENÜZ ANLAŞMA SAĞLAYAMADIK"

Görüşmenin ardından Ukrayna heyeti kameraların karşısına geçti.

Ukrayna heyetinden yapılan ilk açıklamada, "Güvenlik garantisi üzerinde henüz anlaşma sağlayamadık." ifadeleri kullanıldı.

"TÜRKİYE'Yİ ANA GÜVENLİK GARANTÖRLERİNDEN BİRİ OLARAK GÖRMEK İSTİYORUZ"

Yeni sistemde, İsrail, Polonya, Kanada ve Türkiye’nin Ukrayna’nın güvenlik garantörleri arasında olacağı belirtilirken, "Ukrayna, Türkiye’yi ana güvenlik garantörlerinden biri olarak görmektedir." denildi.

KIRIM DETAYI

Ukraynalı müzakereci, Rusya ile anlaşma konusunda Ukrayna’da bir referanduma ihtiyaç duyulacağını belirterek, "Kırım ve benzer durumdaki bölgeler ayrıca değerlendirmelidir." dedi.

'TAM BARIŞ ORTAMI' VURGUSU

Yine Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Rusya ile nihai bir anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Ukrayna’da ‘tam barış ortamı’ olması gerektiği vurgulandı.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve geleceğinin sağlanmasının altı çizilirken, "Türkiye dahil birçok ülkeyi garantör olarak istiyoruz. Rusya ile güvenlik garantileri konusunda anlaşmak mümkün olmadı. Tabii ki işin hukuki boyutunu başka bir arkadaşımız paylaşacak. Savaşı sona erdirmek için Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve geleceğini sağlamak için önemlidir. Bunlar Ukrayna'nın güvenliğini garanti edecek. Bunun NATO'nun 5. maddesine benzer olmasını istiyoruz." dedi.

"NATO SÖZLEŞMESİNİN 5. MADDESİNDEKİ GARANTİLER SAĞLANMALI"

Ukraynalı müzakere heyetinin görüşmeye ilişkin ifadeleri şu şekilde:

"Ne olursa olsun istişareler 3 gün içinde yapılabilir, sonrasında imzayı atan kişiler bizim için güvenliğimizi sağlayabilir. Garantör olarak kimi istiyoruz; BMGK üyeleri, ABD, Fransa, Almanya, Türkiye, İsrail.

Sadece resmi bir onay bekliyoruz. Bu sistem kapsamında Ukrayna'nın gelecekteki güvenliği garanti altına alınsın istiyoruz. Bizim temel talebimiz bunların çok net yasal açıdan güvenlik bağlayıcı garantileri olması gerekir. Saldırı olursa 3 gün içinde istişarelerin gerçekleştirilmesi gerekir, garantör ülkelerin bize destek sunması gerekir böyle bir senaryoda.

Temel talebimiz bu şekildedir. Ukrayna bu anlaşmayı kabul edecek bir duruma gelecektir o zaman tarafsızlık statüsü kabul edilecektir. NATO Sözleşmesi'nin 5. maddesindeki garantiler sağlanırsa, böyle bir senaryoda bizim de herhangi bir askeri ya da siyasi topluluğa katılmamız söz konusu olmayacaktır.

"REFERANDUM, OHAL BİTTİĞİNDE GERÇEKLEŞEBİLİR"

Güvenlik garantisi üzerinde henüz anlaşma sağlayamadık. Kırım gibi konular anlaşmada ayrı bir kapsamda ele alınmalıdır, görüşmeler kapsamında bu bölgelerin geleceğine karar verilmelidir. Kırım konusunda askeri güç kullanılmayacağı konusunda güvence verilmesi gerekir. Diğer konular biraz çözüme ulaştırılmış oldu. OHAL altında uygulamaya konulması gerekecek, sosyal medyada özellikle dezenformasyon yayıldığına dikkat çekmek istiyorum.

Bahsettiğim referandum, OHAL bittiğinde gerçekleşebilir. Ukrayna topraklarında hiçbir askeri baskının olmaması gerekir, bu konuda tutumuz sabittir. Önümüzdeki 2 hafta içinde Rusya ile istişarelerimiz devam edecek, önümüzdeki iki hafta içinde garantör ülkeleri de çok taraflı görüşmeye devam etmeye davet ediyoruz. Bu zamana kadar aramızdaki en büyük farklılıkları da ortadan kaldırabileceğimizi umut ediyoruz. Çok taraflı, uluslararası, bir anlaşma o zaman atılabilir.

"MÜZAKERELERDEN GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Demokratik haklar bizim vatandaşlarımıza sağlanmalı, Kırım'ın işgalden kurtarılması çok daha sağlıklı olur. Müzakerelerden geri adım atmayacağız, bu anlaşmaya sadece çatışmalar durursa imza atacağız. Bu görüşme sonucunda hem Rusya hem Ukrayna hem de garantör ülkelerin kabul edebileceği maddeleri ele aldık. İnsani ateşkes formatı ele alınmaktadır, insani koridorların ele alınacağı bir sürü yerler var. Teklif ettiğimiz formatta birliklerin yerlerini değiştirmesi manevrası yasaklanacak."