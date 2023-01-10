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Türkiye'nin yüz ölçümünü değiştiren hastane uydu fotoğraflarında

Rize'de yapılacak Şehir Hastanesi'nde 8 milyon ton taşın kullanıldığı 350 bin metrekarelik alandaki, 1 yıl süren deniz dolgusu tamamlandı. Dolgu alanını Karadeniz'in dalgalarından korumak için 14 bin beton blokun yerleştirilmeye başlandığı alanda 850 yataklı hastane inşa edilecek. Türkiye'nin 783 bin 562 kilometrekare olan yüz ölçümünü artıran deniz dolgusuyla oluşan kara parçası da her ay çekilen uydu fotoğraflarına yansıdı.

Türkiye'nin yüz ölçümünü değiştiren hastane uydu fotoğraflarında
Kamusaati
Kamusaati
10 Ocak 2023 Salı 12:40

Türkiye yüz ölçümünü değiştiren hastane deniz dolgusu görüntülendi.

Kentte arazi sorunu nedeniyle havalimanı, lojistik liman ve millet bahçesi projelerinden sonra deniz dolgusu üzerine inşa edilecek Şehir Hastanesi'nin dolgusu, Gündoğdu ve Hamidiye mahalleleri arasındaki sahil bandına planlandı.

Pazar ilçesindeki taş ocağından günde 800 kamyonla taşınan 8 milyon ton taşın denize dökülmesiyle 350 bin metrekare alan kazanıldı.

850 YATAKLI HASTANE 

1 yıl süren çalışmaların ardından zemin düzeltme ve dolgu alanını Karadeniz'in dalgalarından korumak için 14 bin beton blokun yerleştirilmesi işlemine geçilen alanda 850 yataklı hastane inşa edilecek.

Türkiye'nin 783 bin 562 kilometrekare olan yüz ölçümünü artıran deniz dolgusuyla ortaya çıkan kara parçasının oluşumu da her ay çekilen uydu fotoğraflarına yansıdı.

HASTANE ODALARI DENİZ MANZARALI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından dolgu alanı yapılan projede, Sağlık Bakanlığı'nca da zemin etüt çalışmaları başlatıldı.

Odaları deniz manzaralı planlanan hastane inşaatı, ihtiyaç duyulması halinde bin 500 yatağa kadar çıkarılabilecek.

Dört blok halinde 5 kat şeklinde yöresel mimaride yapılacak hastane binası, Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet verecek.

Rize'de yaşayanlar ise hastanenin bitirilmesini dört gözle beklediklerini söyledi.

Denize dolgu işlemlerinin çok hızlı tamamlandığını söyleyen Nihat Kopuz, "Hem bölgemiz hem de ilimiz açısından çok değerli bir yatırım. Ayrıca Gündoğdu mahallemize de çok şeyler katacağını düşünüyoruz. Hastanenin inşaatıyla burada da vizyon değişimleri başladı. Yatırımlar arttı, hareketlenmeler başladı. Çok büyük bir hizmet, yapanlardan Allah razı olsun" diye konuştu.

''MERAKLIYIZ, HEYECANLA BEKLİYORUZ''

Hastanenin bitmesini heyecanla beklediklerini belirten Edra Hamza ise "Şehir Hastanesi'nin bölgeye ve insanlara katkısı olacaktır. Dolgu çalışmalarını adım adım izledik, artık sona gelindi. Hastanenin ne zaman biteceği konusunda meraklıyız heyecanla bekliyoruz" dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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