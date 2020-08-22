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Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfine göz diktiler

Yunan enerji uzmanı Ilias Tsagas, Türkiye'nin doğalgaz rezervi keşfettiği alanda Amerikalıların ve Rusların da hak iddia edebileceğini yazdı.

Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfine göz diktiler
22 Ağustos 2020 Cumartesi 14:00

Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğalgaz kaynağı keşfetmesi, enerji piyasalarında dengelerin yeniden hesaplanmasına neden oldu.

Rezervin keşfedildiği alanı mercek altına alan Yunan enerji uzmanı Ilias Tsagas, Türkiye'nin keşfettiği enerji kaynağından başka ülkelerin de pay isteyebileceğini yazdı.

RUSYA, AMERİKA, ROMANYA, MACARİSTAN...

Londra'daki Greenwich Üniversitesi'nde görev yapan Yunan enerji uzmanı, "Türkiye'nin Karadeniz'de sondaj yapmasına izin verilip verilmeyeceği de net değil. Romanya, Macaristan ve en başta da Rusya gibi sahildar devletler de söz sahibi olmak isteyecektir. ABD de bölgede dolaylı olarak temsil ediliyor: Erdoğan'ın hak iddia ettiği bölgede ABD'li Exxon grubu da hak sahibi." dedi.

Yunan enerji uzmanının yaptığı analiz oldukça saçma bulundu.

Öyle ki, doğalgaz kaynağının bulunduğu olan Türkiye'nin kıta sahanlığı içerisinde.

Bu kaynaktan diğer ülkelerin pay istemesinin mümkünatı yok.

Türkiye nin Karadeniz deki doğalgaz keşfine göz diktiler #1

Kaynak: Kamu Saati Özel
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