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Türkiye'nin gündemindeki 3 teyze

"Evde aç oturuyoruz" diyerek viskili fotoğrafları çıkan ve üniversite mezunu kıza ekonomi ayarı veren teyzeden sonra çarşaflı kızlara sözlü tacizde bulunan teyzenin görüntüleri gündemde.

Türkiye'nin gündemindeki 3 teyze
15 Mart 2021 Pazartesi 23:00

Türkiye'nin gündeminde 3 farklı görüntü var.

CHP tarafından kameralar karşısına çıkarılan emekli kadın, evde aç oturduklarını sıcak çorba yapamadıklarını söyledi. Bu sözlerin ardından aç olduğunu süt bile alamadığını söyleyen kadının, viski masalarında çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

VİSKİCİ TEYZE

CHP, viskinin hediye olduğu söyleyerek olayın üzerini kapatmaya çalıştı.

Bu görüntüler gündemdeki yerini korurken Ankara'nın Mamak ilçesinden bir görüntü daha geldi.

Türkiye nin gündemindeki 3 teyze #1

Üniversite mezunu olduğunu söyleyen bir genç kızla tartışmaya giren teyze, kendisine cahil denmesi üzerine çılgına döndü.

"KARDEŞİM AYAKKABI BULAMAZDIK, ŞUNLARIN GİYDİKLERİNE BAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı savunan teyze, "Kardeşim bunlar hep yalan. İnşallah bu devletin başına başkası gelir de rezil olurlar. 52 yaşındayım, ben bunlar gibi görmedim. Adam uzayla mı uğraşsın? Adam gavurla mı uğraşsın? Adam iç ile mi uğraşsın? Adam dış ile mi uğraşsın? Adam şehitlerimizle mi uğraşsın? Bu ne ya? İşsiz, işsiz, işsiz... Kardeşim ayakkabı bulamazdık. Şunların giydiklerine bak. İnkar gelmesinler. Gördünüz mü okumuş da bana cahil diyor. Allah'tan diliyorum böyle azgınları Allah ıslah etsin." ifadelerini kullandı.

Türkiye nin gündemindeki 3 teyze #2

LAİK TEYZE

Son görüntü ise İstanbul'dan geldi.

İstiklal Caddesi'nde yürüyen yaşlı bir teyze, çarşaflı kızlara sözlü tacizde bulundu.

Yaşlı teyze, çarşaflı kızlara, "Çarşaf yasak yavrum. Siz gerici misiniz?" dedi.

Bu görüntüler kamuoyunda tepkileri de beraberinde getirdi.

Türkiye nin gündemindeki 3 teyze #3


Kaynak: Kamu Saati Özel
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