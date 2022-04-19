bekçi
bekçi
0
zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
1
Nisanpersonel alımı
Nisanpersonel alımı
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0
Cumhurbaşkanı, bakan
Cumhurbaşkanı, bakan
0
2022 memur maaş
2022 memur maaş
0
Emekli kredi
Emekli kredi
0

Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi

Gelişmişlik sıralamasında listenin ilk 10'unda İstanbul, Ankara ve Bursa'dan ilçeler yer alırken İzmir'den tek bir ilçe bile sıralamaya giremedi.

Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi
Ömer
Ömer
19 Nisan 2022 Salı 00:21

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bünyesindeki Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları (SEGE) yayınlandı.

Politika, strateji ve kamu uygulamalarına girdi sağlamak amacıyla Türkiye’deki  illerin ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişliklerini nesnel olarak ölçen ve karşılaştıran analiz çalışmalarından son olarak Türkiye'nin en gelişmiş ilçeleri tespit edildi.

İstanbul, ilk 10'da lider

Listede ilk 10'da İstanbul'dan 7 ilçe, Ankara'dan iki ilçe ve Bursa'dan bir ilçe yer aldı.

Şişli ilçesi birinci

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'ne göre İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması'nda, birinci kademe gelişmiş ilçelerin başında İstanbul'un Şişli ilçesi geliyor.

Ankara'nın Çankaya ilçesi ikinci ve İstanbul'un Beşiktaş ilçesi üçüncü olarak yer alıyor.

Gelişmişlik sıralaması listesinin ilk 10'unda İzmir yok

İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması'nda, İstanbul'un Kadıköy ilçesi dördüncü, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi beşinci, İstanbul'un Bakırköy ilçesi altıncı, İstanbul'un Fatih ilçesi yedinci, Bursa'nın Nilüfer ilçesi sekizinci, İstanbul'un Ataşehir ilçesi dokuzuncu ve yine İstanbul'un Başakşehir ilçesi onuncu sırada yer aldı. Ancak İzmir'den hiçbir ilçe listede kendisine yer bulamadı.

Bu araştırma 55 yıldır yapılıyor

Birimlerin gelişmişlik sıralaması ortaya konulan SEGE'lerin ilçe bazında ilk araştırma, 1966'da il bazında ise 1969'da gerçekleştirildi.

Endeksin parametreleri

2022 yılında ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması araştırmasına çeşitli kriterler, analizler ve endeksler baz alınarak oluşturuluyor.

İlçelerin gelişmişliğini ölçen değişkenlerin arasında demografi, istihdam, eğitim, sağlık, finans, rekabetçilik, yenilikçilik, yaşam kalitesi gibi kriterler var.


Kaynak: Kamu Saati Özel
İzmit Belediyesi'nde 50 milyon tartışması
İzmit Belediyesi'nde 50 milyon tartışması
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sivillerin hedef alınması çabalarımıza gölge düşürdü'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sivillerin hedef alınması çabalarımıza gölge düşürdü'
0
19 Nisan Salı Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika
19 Nisan Salı Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.