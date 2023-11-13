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Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'de suç oranı en düşük 10 ili Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'de suç oranı en düşük 10 ili Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'de suç oranı en düşük 10 ili Açıkladı
Admin
Admin
13 Kasım 2023 Pazartesi 12:21

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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hazırlanan rapora göre; Adıyaman, Şırnak, Bitlis, Siirt, Bayburt, Muş, Erzincan, Hakkari, Mardin ve Erzurum suç oranı en düşük iller olarak sıralandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ikametgah ve suç türüne göre ceza infaz kurumuna giren hükümlerle ilgili veriler ışığında suç oranı en düşük illerimizi belirledi. Hazırlanan listede büyükşehir olarak bir tek Erzurum'un yer alması dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirli aralıklarla ikametgah ve suç türüne de göre ceza infaz kurumuna giren hükümlerle ilgili veri paylaşımı yapıyor. TÜİK'in 2012 ve 2020 yılları arasında yaptığı yeni raporda ise "Daimi İkametgah ve Suç Türüne Göre Ceza İnfaz Kurumuna Giren Hükümlüler" verileri açıklandı.

HANGİ TÜR SUÇLAR BAZ ALINDI?

İşlenen suç türlerine göre sıralama yapıldı. İşte o suç türleri: Öldürme, yaralama, cinsel suçlar, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, hakaret, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu, sahtecilik, kötü muamele, zimmet, rüşvete, kaçakçılık, trafik suçları, orman suçları, ateşli silahlar ve bıçaklar ile ilgili suçlar, icra iflas kanununa muhalefet, askeri ceza kanununa muhalefet, tehdit, mala zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme, ailenin korunması tedbirine aykırılık, diğer suçlar, bilinmeyen.

SUÇ ORANI EN DÜŞÜK 10 İL;

  • Adıyaman suç oranı: Yüz binde 156
  • Şırnak suç oranı: Yüz binde 159
  • Bitlis suç oranı: Yüz binde 175
  • Siirt suç oranı: Yüz binde 175
  • Bayburt suç oranı: Yüz binde 186
  • Muş suç oranı: Yüz binde 188
  • Erzincan suç oranı: Yüz binde 191
  • Hakkari suç oranı: Yüz binde 192
  • Mardin suç oranı: Yüz binde 194
  • Erzurum suç oranı: Yüz binde 196

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