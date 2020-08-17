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Türkiye ile Yunanistan'ın askeri güçleri

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını savunmadaki kararlılığından rahatsız olan Yunanistan, askeri gücünün yetersizliğine rağmen savaş tehditlerine devam ediyor.

Türkiye ile Yunanistan'ın askeri güçleri
17 Ağustos 2020 Pazartesi 10:30

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki uluslararası hukuka dayalı kıta sahanlığı haklarını korumaya ve doğal kaynak arayışına devam ediyor.

Türkiye'nin bu tutumu, başta Yunanistan ve Mısır olmak üzere bazı Avrupa ülkelerini rahatsız ederken, bu ülkeleri çaresizce hukuk dışı eylemlere itiyor.

YUNANİSTAN 'BOYUNDAN BÜYÜK' KONUŞUYOR

Türkiye'yi bölgede yalnızlaştırmaya çabalayan Yunanistan’ın üst düzey yetkilileri, Türkiye’nin bölgedeki aktif politikasına yönelik tehdit düzeyinde açıklamalar yapıyorlar. Ancak ülkenin askeri gücü iddia edilen askeri kapasite ve kabiliyetlerin uzağında.

Türkiye ile Yunanistan ın askeri güçleri #1

TÜRKİYE, SAVUNMADA DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTTI

Türkiye'nin savunma sektöründeki atılım, nitelik ve nicelik olarak üstünlüğünü korumasını ve artırmasını sağlarken, askeri gücünün dışa bağımlılığını da azaltarak Türkiye’ye büyük bir stratejik avantaj sağlıyor.

Türkiye ile Yunanistan ın askeri güçleri #2

KRİZDEKİ YUNANİSTAN'IN ORDUSU "DÖKÜLÜYOR"

Yunanistan’ın sınırlı bütçesi ile Türkiye’nin geliştirdiği silah sistemlerine cevap vermek bir yana, envanterindeki sistemleri harbe hazır halde tutması bile büyük bir zorluk arz ediyor.

Türkiye ile Yunanistan ın askeri güçleri #3

YUNAN POLİTİKASI, ABD VE AB'YE SARILDI

Bu durum ise Yunanistan’ın aşırı tehditkâr açıklamalarına rağmen Doğu Akdeniz’de attığı adımlarda ABD ve Avrupa Birliği’nin desteğini alma çabalarını daha iyi açıklıyor.

Türkiye ile Yunanistan ın askeri güçleri #4

Türkiye ile Yunanistan'ın karşılıklı askeri güçleri ise şöyle:

HAVA MUHARİP GÜCÜ

TÜRKİYE

277 MUHARİP UÇAK

29 adet F-16 Block 50+ / 71 adet F-16 Block 50 / 101 adet F-16 Block 40 / 36 adet F-16 Block 30 / 40 adet F-4 Terminatör 2020

SAVAŞ UÇAĞI: 206

TOPLAM UÇAK: 1.055

HELİKOPTERLER: 497

Türkiye ile Yunanistan ın askeri güçleri #5

YUNANİSTAN

215 MUHARİP UÇAK

80 adet F-16 Block 52+ / 35 adet F-16 Block 50 / 30 adet F-16 Block 30 / 40 adet Mirage-2000 / 30 adet F-4 PI-2

TOPLAM UÇAK: 566

SAVAŞ UÇAĞI: 187

HELİKOPTERLER: 231

Türkiye ile Yunanistan ın askeri güçleri #6

DENİZ GÜCÜ

TÜRKİYE

FİLO GÜCÜ: 149

DENİZALTILAR: 12

FIRKATEYNLER: 16

KORVETLER: 10

KIYI DEVRİYESİ: 35

MAYIN GEMİSİ: 11

Türkiye ile Yunanistan ın askeri güçleri #7

YUNANİSTAN

FİLO GÜCÜ: 116

DENİZALTILAR: 11

FIRKATEYNLER: 13

KORVETLER: 0

KIYI DEVRİYESİ: 35

MAYIN GEMİSİ: 4

KARA GÜCÜ

TÜRKİYE

SAVAŞ TANKLARI: 2.622

ZIRHLI ARAÇLAR: 8.777

MOTORLU AĞIR SİLAH: 1.278

AĞIR SİLAH: 1,260

ROKET PROJEKTÖRLERİ: 438

Türkiye ile Yunanistan ın askeri güçleri #8

YUNANİSTAN

SAVAŞ TANKLARI: 1.355

ZIRHLI ARAÇLAR: 8.777

MOTORLU AĞIR SİLAH: 547

AĞIR SİLAH: 463

ROKET PROJEKTÖRLERİ: 152


Kaynak: Kamu Saati Özel
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