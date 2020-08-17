Türkiye ile Yunanistan'ın askeri güçleri

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını savunmadaki kararlılığından rahatsız olan Yunanistan, askeri gücünün yetersizliğine rağmen savaş tehditlerine devam ediyor.
Türkiye, Doğu Akdeniz'deki uluslararası hukuka dayalı kıta sahanlığı haklarını korumaya ve doğal kaynak arayışına devam ediyor.
Türkiye'nin bu tutumu, başta Yunanistan ve Mısır olmak üzere bazı Avrupa ülkelerini rahatsız ederken, bu ülkeleri çaresizce hukuk dışı eylemlere itiyor.
YUNANİSTAN 'BOYUNDAN BÜYÜK' KONUŞUYOR
Türkiye'yi bölgede yalnızlaştırmaya çabalayan Yunanistan’ın üst düzey yetkilileri, Türkiye’nin bölgedeki aktif politikasına yönelik tehdit düzeyinde açıklamalar yapıyorlar. Ancak ülkenin askeri gücü iddia edilen askeri kapasite ve kabiliyetlerin uzağında.
TÜRKİYE, SAVUNMADA DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTTI
Türkiye'nin savunma sektöründeki atılım, nitelik ve nicelik olarak üstünlüğünü korumasını ve artırmasını sağlarken, askeri gücünün dışa bağımlılığını da azaltarak Türkiye’ye büyük bir stratejik avantaj sağlıyor.
KRİZDEKİ YUNANİSTAN'IN ORDUSU "DÖKÜLÜYOR"
Yunanistan’ın sınırlı bütçesi ile Türkiye’nin geliştirdiği silah sistemlerine cevap vermek bir yana, envanterindeki sistemleri harbe hazır halde tutması bile büyük bir zorluk arz ediyor.
YUNAN POLİTİKASI, ABD VE AB'YE SARILDI
Bu durum ise Yunanistan’ın aşırı tehditkâr açıklamalarına rağmen Doğu Akdeniz’de attığı adımlarda ABD ve Avrupa Birliği’nin desteğini alma çabalarını daha iyi açıklıyor.
Türkiye ile Yunanistan'ın karşılıklı askeri güçleri ise şöyle:
HAVA MUHARİP GÜCÜ
TÜRKİYE
277 MUHARİP UÇAK
29 adet F-16 Block 50+ / 71 adet F-16 Block 50 / 101 adet F-16 Block 40 / 36 adet F-16 Block 30 / 40 adet F-4 Terminatör 2020
SAVAŞ UÇAĞI: 206
TOPLAM UÇAK: 1.055
HELİKOPTERLER: 497
YUNANİSTAN
215 MUHARİP UÇAK
80 adet F-16 Block 52+ / 35 adet F-16 Block 50 / 30 adet F-16 Block 30 / 40 adet Mirage-2000 / 30 adet F-4 PI-2
TOPLAM UÇAK: 566
SAVAŞ UÇAĞI: 187
HELİKOPTERLER: 231
DENİZ GÜCÜ
TÜRKİYE
FİLO GÜCÜ: 149
DENİZALTILAR: 12
FIRKATEYNLER: 16
KORVETLER: 10
KIYI DEVRİYESİ: 35
MAYIN GEMİSİ: 11
YUNANİSTAN
FİLO GÜCÜ: 116
DENİZALTILAR: 11
FIRKATEYNLER: 13
KORVETLER: 0
KIYI DEVRİYESİ: 35
MAYIN GEMİSİ: 4
KARA GÜCÜ
TÜRKİYE
SAVAŞ TANKLARI: 2.622
ZIRHLI ARAÇLAR: 8.777
MOTORLU AĞIR SİLAH: 1.278
AĞIR SİLAH: 1,260
ROKET PROJEKTÖRLERİ: 438
YUNANİSTAN
SAVAŞ TANKLARI: 1.355
ZIRHLI ARAÇLAR: 8.777
MOTORLU AĞIR SİLAH: 547
AĞIR SİLAH: 463
ROKET PROJEKTÖRLERİ: 152
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