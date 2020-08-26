Türkiye eylül ayında petrol sondajlarına başlayacak

Karadeniz'de Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz rezervinin keşfinden sonra, Libya ile yapılan anlaşma doğrultusunda Akdeniz'de de petrol için sondaj çalışmaları eylülde başlıyor.
Türkiye, tarihinin en büyük adımlarından birini attı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla alınan sondaj gemileri Mavi Vatan'ı karış karış gezerek doğalgaz arıyordu.
Türkiye'nin sondaj gemisi Fatih de bu amaçla, Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfederek büyük bir hayalin başlangıcına imza attı.
SIRA PETROLDE
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO), Akdeniz'de 12 millik Türk karasuları dışında sahip olduğu iki petrol arama ruhsat alanı için ilave, beş alan için de yeni yaptığı ruhsat başvurusunda geri sayım başladı.
Habertürk'ten Olcay Dilek'in haberine göre TPAO’nun başvurusu için 90 günlük askı süresi bu hafta doluyor.
EYLÜL AYINDA SONDAJ
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG),TPAO’nun başvurusunu eylül ayının hemen başında sonuçlandırması, ruhsatlandırma işleminin tamamlanması bekleniyor.
MAPEG, ruhsat verdiğinde Libya ile yapılan anlaşma kapsamında Girit ile Kıbrıs arasında kalan bölgede (Türkiye ile Libya anlaşması çerçevesinde) petrol arama çalışması başlayacak.
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