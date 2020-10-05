Türkiye'den Sivilleri hedef alarak vuran Ermenistan'a çok sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı, Gence'ye düzenlenen saldırı sonrasında ''Ermenistan bölgesindeki barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldi'' açıklamasında bulundu. ''Ermenistan’ın, Gence’de sivil halkı hedef alan bugünkü saldırıları, Ermenistan’ın hukuk tanımaz tutumunun yeni bir tezahürüdür'' ifadelerine de yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Gence'ye yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısına tepki gösterdi.



Yazılı açıklama yapan bakanlık, 'Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’de sivil halkı hedef alan bugünkü saldırıları, Ermenistan’ın hukuk tanımaz tutumunun yeni bir tezahürüdür. Bu saldırıları kınıyoruz'' açıklamasını yaptı. Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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