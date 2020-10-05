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Türkiye'den Sivilleri hedef alarak vuran Ermenistan'a çok sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı, Gence'ye düzenlenen saldırı sonrasında ''Ermenistan bölgesindeki barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldi'' açıklamasında bulundu. ''Ermenistan’ın, Gence’de sivil halkı hedef alan bugünkü saldırıları, Ermenistan’ın hukuk tanımaz tutumunun yeni bir tezahürüdür'' ifadelerine de yer verdi.

Türkiye'den Sivilleri hedef alarak vuran Ermenistan'a çok sert tepki!
05 Ekim 2020 Pazartesi 00:20

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Gence'ye yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısına tepki gösterdi.

Yazılı açıklama yapan bakanlık, 'Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’de sivil halkı hedef alan bugünkü saldırıları, Ermenistan’ın hukuk tanımaz tutumunun yeni bir tezahürüdür. Bu saldırıları kınıyoruz'' açıklamasını yaptı.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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