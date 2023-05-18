Türkiye'de il il 14 Mayıs seçimlerine katılım haritası

Cumhurbaşkanı seçiminin 2. tura kalmasının ardından gözler, ilk turda 5.1 oy alarak büyük bir sürpriz imza atan ATA İttifakı'nın kime destek vereceğine çevrildi. Konuyla ilgili konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Ben ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı aday çıkartsın, CHP kazansın dedim. Sığınmacıları geri yollayacağınızı açıklayın dedim. Bu teklifleri Erdoğan'a yapmadım ki Kemal Bey'e yaptım. Hala bize yönelik CHP'nin 'Bizi destekleyin' diye talepleri de yok" dedi.