Türk yolcuyu aracından indiren taksici kameraya yakalandı

İstanbul Eminönü'nde Türk yolcuları araçtan indiren taksici, yabancı turistleri aracına aldı.
İstanbul'da bazı taksicilerin yaptıkları pes dedirtmeye başladı.
Eminönü ilçesinde turistlerin bol olduğu yerlerde müşteri bekleyen taksiciler, Türk yolcuları kabul etmemeye başladı.
ARKADAKİ TAKSİYE GEÇTİLER
Bir araca binen Türk yolcular, şoförün itirazının ardından araçtan indi ve arkadaki taksiye geçti.
Arkadaki taksici yolcuyu kabul etti ve yoluna devam etti.
YABANCI TURİSTLERİ ALDI
Yolcuların arka araca geçmesinin ardından öndeki taksiye iki yabancı turist bindi.
İlgili Galeriler