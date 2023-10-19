Kargo fiyat
Kargo fiyat
0
2024
2024
0
Havuz gebe
Havuz gebe
0
TYP KADRO 2024
TYP KADRO 2024
19
Mal varlığı
Mal varlığı
0
0
Kira Yardım
Kira Yardım
0
0
0
2023
2023
0
0
Cumhuriyet
Cumhuriyet
0

Türk komandolarından dosta güven düşmana korku salan tatbikat Kayseriden

Türk komandolarından dosta güven düşmana korku salan tatbikat Kayseriden

Türk komandolarından dosta güven düşmana korku salan tatbikat Kayseriden
Admin
Admin
19 Ekim 2023 Perşembe 17:14

Kıbrıs Barış Harekatı'nda yer alan, terörle mücadele operasyonlarında da görev alan ve komando tugayları arasında hava indirme harekatı yeteneğine sahip olan Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen Erciyes-2023 Tatbikatı hava indirme operasyonuyla sona erdi.

İncesu ilçesi sınırlarında bulunan Şehit Teğmen Hasan Bak Atma ve Atlama Sahası'nda icra edilen tatbikatta 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından havalanan C-130 ve C-160 nakliye uçaklarındaki atlayan paraşütçü komandolar, bölgeye inerek temsili olarak düşman muharebe merkezine operasyon düzenledi. Tatbikatta komandolar tarafından teröristlerden arındırılan bölge Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile vurulurken, helikopterle düşman bölgesine indirilen toplarla da tepelerdeki hedefler imha edildi.

Bölgeyi komandoların kontrol altına almasına ardından AFAD ve Kızılay görevlileri, yardım için helikopterle alana getirildi. Gürcistan, İspanya, Azerbeycan, Pakistan, İtalya, Libya ve Özbekistan'ın katılım sağladığı tatbikatta, Bahreyn ve Birleşik Krallık'ta gözlemci bulundurdu. Göz dolduran tatbikat tatbikata katılan 10 ülkenin bayrağıyla yapılan saygı atlayışı ile sona erdi. Chinook tipi iki helikopterin de kullanıldığı tatbikata, 652 personel, 67 araç, 354 değişik çapta silah, 5 nakliye uçağı, 2 taarruz helikopteri, 6 genel maksat helikopteri ve 2 yük helikopteri ve 17 hava aracı katıldı.

Tatbikatı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 4. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut, Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, askeri yetkililer de takip etti.

Lavrov: Türkiye'nin İsrail-Filistin çatışması için sunduğu "garantör ülkeler" formülünü görüşmeye hazırız
Lavrov: Türkiye'nin İsrail-Filistin çatışması için sunduğu "garantör ülkeler" formülünü görüşmeye hazırız
0
Anadolu Hayat Emeklilik Müşteri Hizmetlerine Direkt Bağlanma
Anadolu Hayat Emeklilik Müşteri Hizmetlerine Direkt Bağlanma
0
Akbank Telefon Numarası Güncelleme Nasıl Yapılır ?
Akbank Telefon Numarası Güncelleme Nasıl Yapılır ?
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.