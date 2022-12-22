Türk-İş: İşçi ve kamuoyunun beklentisi karşılanmadı

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, yaptığı yazılı açıklamada 2023 için belirlenen asgari ücretin çalışanların geçim şartlarını karşılamadığını söyledi.

Milyonların merakla beklediği 2023'te uygulanacak asgari ücret açıklandı.

İşçi işveren ve Çaışma Bakanlığı arasında yapılan 2 toplantıda sonuç çıkmadı ve işçi temsilcisi TÜRK-İŞ masadan kalkarak 9 bin TL beklentisini açıkladı.

Daha düşük bür miktara imza atmayacaklarını söyleyen işçi temsilcileri masadan kalktı.

Geçen yıla nazaran 3'lü bir mutabakat olmadan belirlenen asgari ücret, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

Buna göre yüzde 54 zam yapılan asgari ücret 8 bin 500 liraya çıktı.

"Beklentiler karşılanmadı"

Buna karşılık 9 bin lira ile masaya oturan TÜRK-İŞ'ten bir açıklama yapıldı.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay yaptığı açıklamada, "TÜRK-İŞ bugünkü sosyal ve ekonomik şartlarda 2023 için belirlenen asgari ücretin çalışanların aileleri ile birlikte geçim şartlarını karşılamadığı görüşündedir. 8 bin 500 TL ile işçi ve kamuoyunun beklentileri karşılanmamıştır. Fiyat artışlarının geride kalması sökonusudur. Ücretli çalışanların satın alma gücü azalmaktadır." dedi.

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"Talebimiz dikkate alınmamıştır"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Asgari ücret çalışmalarında işçi kesimi öncelikle 'çalışanların kendileri ve aileleri için insana yakışır bir gelir' elde etmeleri için çaba göstermiştir. Ancak bu talebimiz dikkate alınmamıştır.

Yaklaşımımız işveren ve hükümet temsilcileri tarafından dikkate alınmış olsaydı, işçi kesiminin de onayıyla asgari ücretin oy birliğiyle tespit edilmesi ihtimali ortaya çıkabilirdi.

"Toplumun tümünü yakından ilgilendirmektedir"

Asgari ücreti belirleme çalışmaları sadece ücretli kesimi değil toplumun tümünü yakından ve doğrudan ilgilendirmektedir. Kamuoyunun beklentisi maalesef karşılanmamıştır.

Özelikle sendikasız işçilerin önemli bir bölümünün temel meselesi olan asgari ücretin işçi kesiminin savunduğu ilkeler çerçevesinde karara bağlanması, ülkemiz çalışma hayatı açısından önemli bir açılım sağlayacaktı."