Türk futbolu böyle para görmedi! Suudi Arabistan'dan TFF'ye çılgın teklif

30 Aralık'ta Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının oynanacağı Suudi Arabistan, TFF'ye Türkiye Kupası'na da 10 yıl boyunca ev sahipliği yapmayı teklif etti. Suudilerin teklifine göre, Süper Kupa 2033-2034 sezonu da dahil olmak üzere Riyad ve Cidde'de oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek. Süper Kupa ve Türkiye Kupası için toplam 100 milyon euro ödül dağıtılacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 30 Aralık'ta oynayacağı Süper Kupa maçının ev sahibi Suudi Arabistan, Ziraat Türkiye Kupası'na da ev sahipliği yapmak istiyor. Suudiler, TFF'ye 100 milyon euro ödül dağıtılacak bir paket sundu.

KUPADA FORMAT DEĞİŞİYOR

Suudiler, Eleme usulü şeklinde oynanan organizasyonun final aşamasını dörtlü final formatına çevirmeyi talep etti. Son 4'e kalan 4 kulübün 3 gün boyunca Suudi Arabistan'da maç yapması. İlk gün maçlarında kaybedenler, 2 gün sonra üçüncülük maçı oynayacak. Kazananlar finale çıkacak.

GÖZLER, SUUDİ ARABİSTAN'A ÇEVRİLECEK

Fanatik'te yer alan habere göre organizasyonun, başta Arap coğrafyası olmak üzere birçok ülkede canlı yayınlarla ekranlara gelecek olması, yayın gelirlerinin artması ve kulüplerin pazarlama faaliyetleri adına ek bir imkan verecek. Tarihlerin UEFA takvimi ile çakışmayacak olması, dünyanın gözünü kulağını Suudi Arabistan'a çevirecek.

100 MİLYON EURO DAĞITILACAK

Yaklaşık olarak 100 milyon euroluk bir ödül dağıtılacak. Kaynağın Yüzde 50'si Süper Kupa, yüzde 50'si Türkiye Kupası için ayrılacak. Katılımcılara ödül miktarı yıldan yıla değişebilecek.

5 MİLYON EUROLUK ÖDÜL HAVUZU

Türkiye Kupası'nda dörtlü final hayata geçerse, 5 milyon euroluk bir ödül havuzu olacak. Sıralamaya göre 4 takıma; 2 milyon, 1,5 milyon, 900 bin euro ve 600 bin euroluk ödül verilecek. 4. sırayı alan takım dahi bugünkü kurla 18 milyon TL'yi kasasına koyacak. Mevcut sezonda lige katılım hakkı payı 38 milyon 30 bin TL. Orta sıralardaki takımların toplam geliri 60- 70 milyon TL. Süper Kupa'da her iki kulübe de 2.2 milyon euro 'katılım payı' garanti ediliyor. Kazanana 600 bin euro daha başarı ödülü verilecek. Kupayı kaldıran 84 milyon TL, kaybeden 66 milyon TL kazanacak.