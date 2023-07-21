zam fark
zam fark
0
YKS KALDIRILACAK MI
YKS KALDIRILACAK MI
0
0
0
0
0
0
ASGARiüCRETZAM
ASGARiüCRETZAM
0
0
0
1
bayram
bayram
0

Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi! "Türkiyeli" kelimesi tepki çekti sözlükten kaldırıldı

Türk Dil Kurumu (TDK) pek çok sözcüğün yazımında değişikliğe gitti. Artık unvan değil ünvan; çiğ börek değil çi börek... Öte yandan TDK, sözlüğe "Türkiyeli" kelimesini de ekledi ve Twitter'da kısa sürede artan tepkilerin ardından sözcük, sözlükten kaldırıldı.

Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi! "Türkiyeli" kelimesi tepki çekti sözlükten kaldırıldı
Kamusaati
Kamusaati
21 Temmuz 2023 Cuma 15:55

Türk Dil Kurumu'na (TDK) ait Türkçe Sözlük'ün 12. baskısı, 82 bin 135 madde başı, 18 bin 133 madde içi olmak üzere söz, terim, deyim ve anlamdan oluşan 132 bin 334 söz varlığına sahip.

NTV'de yer alan habere göre 12. baskıyla birlikte pek çok sözcüğün yazımı güncellendi. İşte o sözcüklerden bazıları...

Doğubeyazıt (Eski) / Doğubayazıt (güncel)

Horon vurmak (eski) / Horon tepmek (güncel)

Çiğ börek (eski) / çi börek (güncel)

Yeşilzeytin (eski) / yeşil zeytin (güncel)

Unvan (eski) / Ünvan (güncel)

Marmara Ereğlisi (eski) / Marmaraereğlisi (güncel)

Sultan efendi (eski) / Sultanefendi (güncel) 

Yakan top (eski) / yakantop (güncel)

Kümeden düşmek (eski) / küme düşmek (yeni)

Pilili (eski) / Pileli (güncel)

Kayyum (eski) / kayyım (güncel)

Yeşilsoğan (eski) / Yeşil soğan (güncel)

Yeşilbiber (eski) / yeşil biber (güncel)

Hasıraltı (eski) / hasır altı (güncel) 

Akça armudu (eski) / akçaarmut (güncel)

Boy bos (eski) / boy pos (güncel)

 Türk Dil Kurumu (TDK),  sözlüğe "Türkiyeli" kelimesini de ekledi. Yeni kelime ve tanım, sosyal medyada tartışma yarattı. Hem sözcük hem de tanım, tepkilerin ardından kısa süre içinde kaldırıldı. TDK, “Türkiyeli” kelimesi için “Türkiye’de yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan kimse” tanımını uygun gördü.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Marmaray'da intihar girişimi! Ortalık Feci Karıştı!
Marmaray'da intihar girişimi! Ortalık Feci Karıştı!
0
Otomobil tırın altına girdiği Feci kazada Ölen kişinin kuzeni olduğunu gören sürücü Neye uğradığını anlayamadı
Otomobil tırın altına girdiği Feci kazada Ölen kişinin kuzeni olduğunu gören sürücü Neye uğradığını anlayamadı
0
2023 Ziraat Emekli Promosyonu Ne Kadar?
2023 Ziraat Emekli Promosyonu Ne Kadar?
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.