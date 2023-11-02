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Turistik Doğu Ekspresi seferleri 11 Aralık'ta başlıyor! İşte cep yakan bilet fiyatları

Turistik Doğu Ekspresi seferleri 11 Aralık'ta başlıyor! İşte cep yakan bilet fiyatları

Turistik Doğu Ekspresi seferleri 11 Aralık'ta başlıyor! İşte cep yakan bilet fiyatları
Admin
Admin
02 Kasım 2023 Perşembe 11:02

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin 11 Aralık'ta başlayacağını duyurdu. Bir odada en fazla 2 kişinin seyahat edebileceği Turistik Doğu Ekspresi'nde düşük dönem oda ücreti 6 bin lira, normal dönem oda ücreti 8 bin lira ve yüksek dönem oda ücreti 12 bin 500 lira olarak uygulanacak. Odalarda 0-6 yaş arasında en fazla 2 adet çocuk ücretsiz seyahat edebilecek.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Seferlerin 11 Aralık'ta başlayacağını belirten Bakan Uraloğlu, fiyatlarla ilgili de bilgi verdi. Bir odada en fazla 2 kişinin seyahat edebileceğini ve 0-6 yaş aralığında en fazla 2 çocuğun ücretsiz seyahat edebileceğini söyleyen Uraloğlu, "Düşük dönem oda ücreti 6 bin lira, normal dönem oda ücreti 8 bin lira ve yüksek dönem oda ücreti 12 bin 500 lira olarak uygulanacak." dedi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, dünyanın en iyi dört rotasından biri olarak gösterilen Ankara-Kars hattında sefer yapan Turistik Doğu Ekspresi'nin yerli ve yabancı her yaş grubundan yolculara keyifli, farklı, konforlu ve ekonomik seyahat imkanı sunduğuna dikkati çekti. Ekspres trenlerinin 2023-2024 sezonunda yapacağı seferlerle ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını bildiren Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Ekonomik, konforlu ve güvenli bir taşımacılık hizmeti ile Anadolu'nun tarihi ve doğal güzelliklerinin keşfedilmesi sağlanıyor. Doğu Ekspresi son yıllarda farklı tatil seçeneği arayan seyahatseverlerin, sanat tutkunlarının gözdesi haline geldi. Bu yıl turistik Doğu Ekspresi seferleri 11 Aralık'ta başlayacak, bilet satışları bugün başladı. Turistik Doğu Ekspresi trenlerimiz 2023-2024 sezonunda Ankara'dan 11 Aralık 2023-8 Mart 2024 tarihleri arasında pazartesi, çarşamba, cuma günlerinde ve Kars'tan 13 Aralık 2023-10 Mart 2024 tarihleri arasında çarşamba, cuma ve pazar günlerinde hareket edecek şekilde seferlerine başlayacak."

Uraloğlu, Kars'taki Ani Harabeleri'nden Çıldır Gölü'ne kadar birçok tarihi ve turistik güzelliklere Turistik Doğu Ekspresi ile ulaşılabildiğine işaret ederek, "Fotoğraf tutkunlarından gezginlere kadar birçok kişinin Turistik Doğu Ekspresi ile yolculuklarını sosyal medyada paylaşması bu trene talebi gittikçe daha da artırıyor, ünü sınırları aşıyor. Bu güzergahta artan yolcu talebini karşılamak üzere sefere konulan Turistik Doğu Ekspresi de sadece Kars'ın değil, güzergahtaki Sivas, Erzurum ve Erzincan'ın keşfedilmesi için fırsatlar sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca söz konusu seferlere ek olarak yılbaşı ve sömestir dönemleri için Ankara'dan 31 Aralık 2023, 20 ve 27 Ocak 2024, Kars'tan da 2, 22 ve 29 Ocak 2024 tarihlerinde ek seferler yapılacağını anlatan Uraloğlu, buna göre, Ankara-Kars ve Kars-Ankara yönünde 42'şer olmak üzere toplam 84 sefer gerçekleştirileceği bilgisini paylaştı.

Uraloğlu, Kars'taki Ani Harabeleri'nden Çıldır Gölü'ne kadar birçok tarihi ve turistik güzelliklere Turistik Doğu Ekspresi ile ulaşılabildiğine işaret ederek, "Fotoğraf tutkunlarından gezginlere kadar birçok kişinin Turistik Doğu Ekspresi ile yolculuklarını sosyal medyada paylaşması bu trene talebi gittikçe daha da artırıyor, ünü sınırları aşıyor. Bu güzergahta artan yolcu talebini karşılamak üzere sefere konulan Turistik Doğu Ekspresi de sadece Kars'ın değil, güzergahtaki Sivas, Erzurum ve Erzincan'ın keşfedilmesi için fırsatlar sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca söz konusu seferlere ek olarak yılbaşı ve sömestir dönemleri için Ankara'dan 31 Aralık 2023, 20 ve 27 Ocak 2024, Kars'tan da 2, 22 ve 29 Ocak 2024 tarihlerinde ek seferler yapılacağını anlatan Uraloğlu, buna göre, Ankara-Kars ve Kars-Ankara yönünde 42'şer olmak üzere toplam 84 sefer gerçekleştirileceği bilgisini paylaştı.

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