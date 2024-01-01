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Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Admin
Admin
01 Ocak 2024 Pazartesi 23:03

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8,7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Tunceli'nin yanı sıra çevre illerden de hissedildi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesi 4,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

TUNCELİ'DE 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD saat 16.28'de yaşanan depremin büyüklüğünün 4,2 olduğunu açıkladı. Deprem yerin 8,7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Sarsıntı nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Deprem Tunceli'nin yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

VATANDAŞLAR DIŞARI ÇIKTI

Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenilirken, vatandaşlar dışarıda beklemeye başladı. Son dönemlerde uzmanlar Tunceli'de meydana gelebilecek depremlere dikkat çekmişti.

TUNCELİ VALİSİ: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu yaptığı açıklamada, "16:28 sıralarında Tunceli Pülümür merkezli 4:2 şiddetinde gerçekleşen depremle ilgili ihbar hatlarımızaherhangi bir olumsuzluk ulaşmamıştır. Bölgede tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir. Geçmiş olsun." dedi.

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