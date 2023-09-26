Tüm Türkiye Kerem'le Icardi'nin penaltısını konuşuyor, Messi ve Suarez'e özendiler!

Süper Lig'deki erteleme maçında Galatasaray, İstanbulspor ile karşılaştı. Maçta 37. dakikada kazanılan penaltıda Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin penaltı organizasyonu sonuçsuz kaldı. Penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Aktürkoğlu, pas olarak topu Icardi'ye bıraktı ancak Icardi'nin vuruşu kaleyi bulmadı.
Galatasaray'ın erteleme maçında İstanbulspor'a konuk olduğu mücadelede eşine nadir rastlanan bir pozisyon meydana geldi.
SAHALARDA ENDER GÖRÜLEN ORGANİZASYON
37. dakikada kazanılan penaltıda Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi arasında sahalarda ender görülen penaltı organizasyonu sonuçsuz kaldı.
BOŞ KALEYE DIŞARI ATTI
Penaltı için topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, pas olarak topu yanına bırakırken hareketlenen Mauro Icardi, uygun pozisyonda vuruşunu yaptı fakat topu dışarı attı.