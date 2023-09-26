Tüm Türkiye Kerem'le Icardi'nin penaltısını konuşuyor, Messi ve Suarez'e özendiler!

AK Parti'nin seçim vaatlerinden biri olan öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışının ayrıntıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda 5 bin 500 lirayı geçmeyen şekilde destek vereceğiz." dedi. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası, 9 bin 500 lira ve altındaki cep telefonları merak konusu oldu. İşte 9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonları...