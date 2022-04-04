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TÜİK 2022 Mart ayı enflasyonunu açıkladı

Martta TÜFE aylık bazda gıda fiyatlarının ve ulaştırma giderlerinin etkisiyle yüzde 5,46 ve yıllık ise 61,14 artış gösterdi.

TÜİK 2022 Mart ayı enflasyonunu açıkladı
Ömer
Ömer
04 Nisan 2022 Pazartesi 18:01

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre TÜFE, 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,46, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 29,88 artış gerçekleşti.

YILLIK EN YÜKSEK ARTIŞIN YAŞANDIĞI ANA GRUP ULAŞTIRMA VE GIDA OLDU

Yıllık en düşük artış yüzde 15,08 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 26,73 ile eğitim, yüzde 26,95 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 34,95 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 99,12 ile ulaştırma, yüzde 70,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 69,26 ile ev eşyası oldu.

AYLIK TÜFE'YE GÖRE EN AZ ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABIDA YAŞANDI

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Mart ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 1,78 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 1,84 ile konut ve yüzde 2,78 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Mart ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 13,29 ile ulaştırma, yüzde 6,55 ile eğitim, yüzde 6,04 ile lokanta ve oteller oldu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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