0
2
EYT
EYT
0
BES2023
BES2023
0
2022KPSS
2022KPSS
0
2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1
MEB
MEB
3
elektrik
elektrik
0
0
dogalgaz yardım
dogalgaz yardım
0
2023KPSS
2023KPSS
0

Trabzonspor'a pankart tepkisi: Atatürk niye yok

Süper Lig'de dün akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçına açılan pankart damga vurdu.

Trabzonspor'a pankart tepkisi: Atatürk niye yok
Kamusaati
Kamusaati
25 Aralık 2022 Pazar 21:03

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırladı.

40 bin taraftarın desteğini alan Trabzonspor, Trezeguet ve Maxi Gomez'in golleriyle Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etmeyi başardı.

"Vatan bölünmez tektir"

Maçın başlama düdüğü öncesi, maraton tribünün bulunduğu bölümden bordo-mavili taraftarlar, "Trabzon, Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu şehirdir" pankartının altına "Haddini bilen merttir. Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet içinde Cumhuriyet kuran, namerttir. Ne Mutlu Türküm diyene" pankartı açtı.

Cumhuriyet ile ilgili pankartın üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının kullanılmaması sosyal medyada tepki topladı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
"Canımıza tak etti" diyen Türk-İş Genel Sekreteri Kavlak: Adil bir vergi düzeni gelmezse meydanlara çıkarız
"Canımıza tak etti" diyen Türk-İş Genel Sekreteri Kavlak: Adil bir vergi düzeni gelmezse meydanlara çıkarız
0
Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU 26 Aralık Pazartesi 2022
Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU 26 Aralık Pazartesi 2022
0
Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar (26 Aralık Pazartesi) Haftalık burç yorumları
Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar (26 Aralık Pazartesi) Haftalık burç yorumları
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.