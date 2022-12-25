Trabzonspor'a pankart tepkisi: Atatürk niye yok

Süper Lig'de dün akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçına açılan pankart damga vurdu.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırladı.
40 bin taraftarın desteğini alan Trabzonspor, Trezeguet ve Maxi Gomez'in golleriyle Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etmeyi başardı.
"Vatan bölünmez tektir"
Maçın başlama düdüğü öncesi, maraton tribünün bulunduğu bölümden bordo-mavili taraftarlar, "Trabzon, Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu şehirdir" pankartının altına "Haddini bilen merttir. Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet içinde Cumhuriyet kuran, namerttir. Ne Mutlu Türküm diyene" pankartı açtı.
Cumhuriyet ile ilgili pankartın üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının kullanılmaması sosyal medyada tepki topladı.