YKS KALDIRILACAK MI
YKS KALDIRILACAK MI
0
0
0
0
0
0
ASGARiüCRETZAM
ASGARiüCRETZAM
0
0
0
0
bayram
bayram
0
1 Mayıs
1 Mayıs
0

Torba yasada dikkat çeken akaryakıt detayı! Benzin ve motorine ÖTV zammı geliyor

Torba yasada dikkat çeken akaryakıt detayı! Benzin ve motorine ÖTV zammı geliyor

Torba yasada dikkat çeken akaryakıt detayı! Benzin ve motorine ÖTV zammı geliyor
Admin
Admin
05 Temmuz 2023 Çarşamba 19:36

TBMM'ye sunulan torba kanun teklifine göre akaryakıt ürünlerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) de artık 6 aylık üretici enflasyonu oranında otomatik olarak zamlanacak. Meclis'te görüşülecek teklifin yasalaşmasının ardından bir litre benzinde maktu ÖTV 2,9 TL'ye yükselecek. KDV de eklendiğinde benzinde litre başına yaklaşık 43 kuruş, motorinde ise 37 kuruşluk zam gündeme gelecek. Otogazın ÖTV'si de yine yüzde 14,82 oranında zam gelecek.

Meclis'e sunulan son kanun teklifiyle ekonomide yeni düzenlemeler geliyor. Yasa teklifine göre, akaryakıt ürünlerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) de artık 6 aylık üretici enflasyonu oranında otomatik olarak zamlanacak. Teklifin yasalaşması halinde benzinin litresine 43 kuruş, motorine ise 37 kuruş zam yolda.

Cumhurbaşkanının da bu vergileri beş kata kadar artırmaya yetkisi olacak. Mevcut yasada Cumhurbaşkanı vergiyi yüzde 50 oranında artırabiliyordu.

2023'ün ilk altı ayında üretici enflasyonu yüzde 14,82 oldu. Şu an benzinin litresinde 2,5 TL, motorinde ise 2,06 TL maktu ÖTV alınıyor. Bu ÖTV'ye bir de yüzde 18'lik KDV uygulanıyor.

Teklifin yasalaşmasının ardından bir litre benzinde maktu ÖTV 2,9 TL'ye yükselecek. KDV de eklendiğinde benzinde litre başına yaklaşık 43 kuruş zam olacak. Motorinde ise 37 kuruşluk zam gündeme gelecek. Otogazın ÖTV'si de yine yüzde 14,82 oranında zam gelecek.

Cumhurbaşkanının da bu vergileri beş kata kadar artırmaya yetkisi olacak. Mevcut yasada Cumhurbaşkanı vergiyi yüzde 50 oranında artırabiliyordu.

2023'ün ilk altı ayında üretici enflasyonu yüzde 14,82 oldu. Şu an benzinin litresinde 2,5 TL, motorinde ise 2,06 TL maktu ÖTV alınıyor. Bu ÖTV'ye bir de yüzde 18'lik KDV uygulanıyor.

Teklifin yasalaşmasının ardından bir litre benzinde maktu ÖTV 2,9 TL'ye yükselecek. KDV de eklendiğinde benzinde litre başına yaklaşık 43 kuruş zam olacak. Motorinde ise 37 kuruşluk zam gündeme gelecek. Otogazın ÖTV'si de yine yüzde 14,82 oranında zam gelecek.

Resmen kavrulacağız! Hava sıcaklığı 50 derecenin üstünü görecek
Resmen kavrulacağız! Hava sıcaklığı 50 derecenin üstünü görecek
0
Diyaliz hastası adam, hemşiresi ile ilişkiye girdiği sırada kalp krizi geçirerek öldü
Diyaliz hastası adam, hemşiresi ile ilişkiye girdiği sırada kalp krizi geçirerek öldü
0
İmamoğlu'nun "İktidar İçin Değişim" çağrısını ilan edeceği internet sitesi yayına girdi
İmamoğlu'nun "İktidar İçin Değişim" çağrısını ilan edeceği internet sitesi yayına girdi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.