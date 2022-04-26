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Toplu taşımada maske kaldırıldı mı?, Maske takma zorunluluğu Nerelerde devam ediyor?

Toplu taşımada maske kaldırıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, vaka sayıları binin altına düşene kadar toplu ulaşım araçlarında ve sağlık kuruluşlarında maske takılmaya devam edileceğini söyledi.

Toplu taşımada maske kaldırıldı mı?, Maske takma zorunluluğu Nerelerde devam ediyor?
Kamusaati
Kamusaati
26 Nisan 2022 Salı 22:31

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında hayatımıza giren Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, uzun süre sonra bir araya geldi.

Toplantıdan, kapalı alanlarda hala devam eden maske takma zorunluluğunun kaldırılması kararının çıkması bekleniyordu.

Yapılan toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan yeni kararları açıkladı.

Toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında zorunluluk devam edecek

Cumnurbaşkanı Erdoğan, kapalı alanlardaki maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını açıklarken, sadece toplu taşıma araçlarında ve sağlık kurumlarında maske takma uygulamasının vakalar binin altına düşene kadar devam edeceğini duyurdu.

65 yaş üstü ve kronik hastalara maske takma önerisi

Erdoğan, "Bilim Kurulumuzun önerisi, ileri yaşlardaki kişiler ile kronik rahatsızlığı hastalık şüphesi, riskli gruplarla teması olanların maske kullanmaya devam etmeleri yönündedir." diye konuştu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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