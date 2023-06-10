TMO Buğday Arpa Alım Fiyatları 2023 (Tüm Ürünler)

TMO Randevu Nasıl Alınır?, TMO Alım Fiyatları Nasıl Belirlenir?, TMO Kaç Günde Ödeme Yapıyor?, TMO buğday arpa ve hububat alım fiyatları 2023 yılı için günlük olarak güncellenmektedir. Son dakika buğday ve arpa fiyatını buğdaya en çok para veren firmaları ve borsa fiyatını takip edebilirsiniz.
TMO alım fiyatları ve perakende satış fiyatları için Buğday, yulaf, mısır, pirinç, fındık, nohut gibi ürünlerin güncel alım ve satış fiyat listesini içeriğimizde görebilirsiniz.
TMO Alım Fiyatları 2023 (TMO Ürün Fiyatları) Açıklandı
2023 yılı TMO tarafından 2023 dönemi için uygulanacak bu ürünlerin yanında fındık alım fiyatı, mısır alım fiyatı ve buğday alım üzüm fiyatlarının açıkladı.
TMO’nun alım fiyatları buğday piyasasını hareketlendirdi.
TMO Alım ve Perakende Satış Fiyatları (Tüm Ürünler)
TMO Alım ve Perakende Satış Fiyatları tüm ürünlere olan aşağıdaki gibidir:
- Buğday-Arpa-Çavdar-Yulaf
- Mısır
- Çeltik
- Pirinç
- Bakliyat
- Haşhaş
- Fındık
- Kuru Üzüm
- Kuru İncir
- Kuru Kayısı tüm fiyatları içeriğimizde öğrenebilirsiniz.
2023 yılı Borsa buğday fiyatlarını içeriğimizden inceleyerek günlük detaylı bilgi alabilirsiniz.
TMO 2023 Yılı Hububat Ürünlerin Alım Fiyatları Belli oldu
TMO 2023 yılı hasat dönemi Arpa, Yulaf, Çavdar, Buğday, Bakliyat Hububat Alım Fiyatları açıkladı.
Bakanlıkça ilave olarak ödenecek olan buğdayda 1.000 TL/Ton, arpada ise 500 TL/Ton Hububat Alım Primi dahil edilmemiştir.
2023 Dönemi TMO Alım Fiyatları
2023 Dönemi TMO Alım Fiyatları aşağıdaki gibidir:
Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından TMO alım fiyatları;
- Ekmeklik Buğday için 8.250 TL/Ton
- Arpa için ise 7.000 TL/Ton, olarak 06/06/2023 tarihinde açıklanmıştır.
|CİNSİ
|Cinsi
|ALIM FİYATI (TL/TON)
|Makarnalık Buğdaylar
|Makarnalık Buğdaylar (2.Grup)
|9.000 TL
|Düşük Vasıflı Makarnalık Buğdaylar
|8.250 TL
|Ekmeklik Buğdaylar
|Sert Ekmeklik Buğday (2.Grup)
|8.250 TL
|
|Diğer Ekmeklik buğday (2.Grup)
|7.500 TL
|Düşük Vasıflı Ekmeklik Buğdaylar
|7.000 TL
2023 Dönemi TMO Arpa Satış Fiyatları
Arpa-Çavdar-Yulaf- Trikale (2 Grup): 6.000 TL
2023 Dönemi TMO İlave Ücret Dahil Alım Fiyatları
TMO tarafından üreticilere verilen ek ilavelere ek olarak, Bakanlık tarafından verilen mazot, gübre, sertifikalı tohum ve fark ödemesi desteklerini almaya devam edecek.
|Kalitesine Göre Cinsi
|Ton Başına Ek İlave Ücret
|Ton Başına Ücret
|Ekmeklik Buğday fiyatına kalitesine göre (1. Grup)
|100 TL ilave
|8.350 TL
|Makarnalık Buğday fiyatına kalitesine göre (1. Grup)
|100 TL ilave
|9.100 TL
|Arpa fiyatına kalitesine göre (1. Grup)
|100 TL ilave
|7.100 TL
Ekmeklik Buğday TMO Alım Fiyatı
TMO işyerleri veya lisanslı depolar üzerinden TMO’ya arpa ve buğday satan üreticilere ton başına arpada 500 TL buğdayda ise 1.000 TL ilave hububat alım primi verilecektir. Üreticilerin TMO tarafından yapılan bu uygulamadan faydalanabilmesi için ürünlerini 1 Eylül tarihine kadar TMO’ya satmaları gerekmektedir.
Hububat alım primi bakanlık tarafından belirtilen ortalama verim ile ÇKS’de kayıtlı alana göre oluşacak üretim miktarının 2 katına kadar TMO’ya satılan arpa ve buğday için primden çiftçiler faydalanabilecekler.
TMO hububat alım fiyatları aşağıdaki gibidir:
|CİNSİ
|ALIM FİYATI (TL/TON)
|MAKARNALIK BUĞDAYLAR
|MAKARNALIK BUĞDAY (2.Grup)
|9.000 TL
|DÜŞÜK VASIFLI MAKARNALIK BUĞDAY
|8.250 TL
|EKMEKLİK BUĞDAYLAR
|EKMEKLİK BUĞDAY (2.Grup)
|8.250 TL
|DÜŞÜK VASIFLI EKMEKLİK BUĞDAY
|7.500
|ARPA (2. Grup)
|7.000 TL
|ÇAVDAR-YULAF-TRİTİKALE (2. Grup)
|6.000 TL
Ekmeklik Buğday 2023 TMO Alım Fiyatları
Buğday taban fiyatları belli oldu. Sert ekmeklik buğday alım fiyatı 6.050 TL-1000 TL prim desteği ton başına 7.050 TL olarak açıklandı.
2023 Dönemi Kabuklu Kırmızı Mercimek Alım Fiyatı
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2023 yılı kabuklu kırmızı mercimek alım fiyatlarını açıkladı. Buna göre kabuklu kırmızı mercimek alım fiyatı ton başına 14.000 TL olarak belirlendi.
2023 dönemi kabuklu kırmızı mercimek alımlarında ÇKS’ye kayıtlı üreticilerin üretim belgelerinde kayıtlı olan ürünlerin tamamı alınacak ve ürün bedeli üreticilerin tüm ürünlerini TMO’ya teslim edildiği tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde banka hesaplarına aktarılacaktır.
TMO Buğday Satış Fiyatları 2023
TMO Yerli ekmeklik buğday satış fiyat listesi aşağıdaki gibidir:
|Ürün cinsi
|Ürün Kodu
|Satış Fiyatı
|Beyaz Sert Buğday
|1211
|4.575 TL
|Kırmızı Sert Buğday
|1221
|4.575 TL
|Beyaz Sert Buğday
|1212
|4.500 TL
|Kırmızı Sert Buğday
|1222
|4.500 TL
|Beyaz Sert Buğday
|1213
|4.475 TL
|Kırmızı Sert Buğday
|1223
|4.475 TL
|Diğer Beyaz Buğday
|1311
|4.500 TL
|Diğer Kırmızı Buğday
|1321
|4.500 TL
|Diğer Beyaz Buğday
|1312
|4.475 TL
|Diğer Kırmızı Buğday
|1322
|4.475 TL
|Diğer Beyaz Buğday
|1313
|4.465 TL
|Diğer Kırmızı Buğday
|1323
|4.465 TL
|Düşük Vasıflı Ekmeklik Buğday
|1611
|4.460 TL
|Düşük Vasıflı Ekmeklik Buğday
|1621
|4.460 TL
İthal Ekmeklik Buğday Satış Fiyat Listesi:
|Ürün Cinsi
|Ürün Kodu
|Satış Fiyatı
|İthal Ekmeklik Buğday 13,5 Protein
|1522-1525-1543
|4.575 TL
|İthal Ekmeklik Buğday 12,5 Protein
|1523-1541-1546
|4.500 TL
|İthal Ekmeklik Buğday 11,5 Protein
|1547-1548
|4.475 TL
TMO Pirinç Satış Fiyatları 2023
Toprak Mahsulleri Ofisi 2023 yılı Toptan ve Perakende Pirinç Satış Fiyatı belli oldu. TMO pirinç alım fiyatlarını da açıkladı. TMO pirinç satış fiyatlarını ürün çeşidine göre aşağıdaki gibidir:
|Ürün Çeşidi
|Satış Kodu
|Perakende Satış Fiyatı
|Toptan Satış Fiyatı
|Kısa tane Groski
|3622
|10,00 TL
|9,00 TL
|Luna C1
|3656
|11,75 TL
|10,75 TL
|Luna C1
|3657
|11,75 TL
|10,75 TL
|Lima C1
|3689
|11,70 TL
|10,75 TL
|Colombo C1
|3656-3655
|11,75 TL
|10,75 TL
|Ronaldo
|3655
|12,25 TL
|11,50 TL
|Ronaldo
|3658
|12,25 TL
|11,50 TL
|Ronaldo
|3685
|12,25 TL
|11,50 TL
|Ronaldo
|3686
|12,25 TL
|11,50 TL
|Ronaldo
|3679
|12,25 TL
|11,50 TL
|Osmancık
|3651
|13,25 TL
|12,50 TL
|Köprü C1
|3651-3661
|13,25
|12,50 TL
|Rekor C1
|3651
|13,25 TL
|12,50 TL
|Turbo C1
|3651
|13,25 TL
|12,50 TL
|Osmancık
|3690
|12,50 TL
|12,00 TL
|Baldo
|3673
|15,50 TL
|13,75 TL
|Baldo
|3681
|15,50 TL
|13,75 TL
|Gönen
|3671
|15,50 TL
|13,75 TL
|Güneş C1
|3699
|15,50 TL
|13,75 TL
|Cammeo
|3682
|15,50 TL
|13,75 TL
|Cammeo
|3661
|15,50 TL
|13,75 TL
|Keshan
|3661
|15,50 TL
|13,75 TL
|Özgür C1
|3661
|15,50 TL
|13,75 TL
|Cammeo
|3684
|15,50 TL
|13,75 TL
|Perla
|3692
|15,50 TL
|13,75 TL
|Yerua
|3694
|15,50 TL
|13,75 TL
|Fortuna
|3695
|15,50 TL
|13,75 TL
TMO Çeltik Alım Fiyatları 2023
Baldo , Cammeo, Özgür, Osmancık, Ronaldo-Vasco, Luna grubu 2023 dönemi TMO çeltik alım fiyatları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
|ÇEŞİT ADI
|ALIM FİYATI(TL/TON)
|BALDO, EDİRNE, GÖNEN
|15000
|CAMMEO, CASANOVA, KESHAN, ROMEO, SULTAN, AYER 01 (NEVE)
|14500
|ÖZGÜR CL, AGA, BEŞER , FEDRA, GALİLEO, PROTEO, GÜNEŞ CL, TOROS CL
|14000
|OSMANCIK-97, EFE, YATKIN, ORMANLI CL, İSKENDER, ASLI, ALBA , GALA, PAŞALI, HALİLBEY, DURAĞAN, BARONE CL, BORANDOTTO, DEĞİRMEN CL, KÖPRÜ CL,TUNCA, HAMZADERE, ÜLFET, BOYABATKALESİ, REKOR CL, KIZILTAN
|13500
|VASCO, RONALDO, MECO, NEMBO, KİKKO, RİBALDO, 7721, ROCCA, NEMESI CL, SUR CL, TURBO CL, YILDIZ, HAZİRAN, ÇAKMAK, REİS CL, HASAT, SARHAN, ZEYBEK, ALİÇO
|13000
|LUNA CL VE DİĞER UZUN TANE ÇELTİKLER
|12500
2023 YILI Kuru Fasulye Alım Fiyatları
2023 dönemi kuru fasulye alım fiyatları (TL/Ton);
- Şeker için: 25.000 TL
- Çalı, Horoz, Selanik için: 21.000 TL
- Dermason için :20.000 TL
TMO Fındık Alım Fiyatı 2023
2023 yılı TMO fındık alım fiyatı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 54 TL olarak açıkladı. 2023 Kabuklu fındık Alım Fiyatları:
|Grup Adı
|%50 Sağlam İç Esasına Göre Fiyat
|Giresun Kalite Kabuklu Fındık
|53 TL
|Levant Kalite Kabuklu Fındık
|52 TL
|Sivri Kalite Kabuklu Fındık
|51 TL
TMO Mısır Alım Fiyatları 2023
TMO mısır alım fiyatı 5.700 TL/Ton olarak açıklanmıştır.
TMO Mısır Satış Fiyatları 2023
02 Haziran 2023 tarihinden itibaren geçerli olan mısır satış fiyatları aşağıdaki gibidir:
|Ürün Cinsi
|Ürün Kodu
|Satış Fiyatı
|Mısır
|2411-2412-2443-2445
|5.000 TL
Çks’ye kaydı olmayan tüccar ve sanayicilerin üreticiden ürün aldığını belgelemek şartıyla stoklarındaki ürünü 2023 tarihinden itibaren TMO’ya satabileceklerdir.
KURU ÜZÜM FİYATLARI
Çekirdeksiz Kuru Üzüm (500 gr) perakende satış fiyatı 13 TL/adet
Müdahale alım fiyatı:
|cinsi
|KODU VE TİPİ
|ALIM FİYATI (TL/KG)
|Bandırmalı Çekirdeksiz Kuru
Üzüm
|6111 (10 no
|14,0
|6112 (9 no)
|13,0
|6113 (8 no)
|12,5
|6114 (7 no)
|12,0
TMO Alım Fiyatları Nasıl Belirlenir?
TMO Kaç Günde Ödeme Yapıyor?
TMO ile Anlaşmalı Bankalar Hangileridir?
TMO işlemleri ile ilgili İletişim Numaraları
TMO Randevu Nasıl Alınır?