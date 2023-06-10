TMO Buğday Arpa Alım Fiyatları 2023 (Tüm Ürünler)

TMO Randevu Nasıl Alınır?, TMO Alım Fiyatları Nasıl Belirlenir?, TMO Kaç Günde Ödeme Yapıyor?, TMO buğday arpa ve hububat alım fiyatları 2023 yılı için günlük olarak güncellenmektedir. Son dakika buğday ve arpa fiyatını buğdaya en çok para veren firmaları ve borsa fiyatını takip edebilirsiniz.

TMO alım fiyatları ve perakende satış fiyatları için Buğday, yulaf, mısır, pirinç, fındık, nohut gibi ürünlerin güncel alım ve satış fiyat listesini içeriğimizde görebilirsiniz.

TMO Alım Fiyatları 2023 (TMO Ürün Fiyatları) Açıklandı

2023 yılı TMO tarafından 2023 dönemi için uygulanacak bu ürünlerin yanında fındık alım fiyatı, mısır alım fiyatı ve buğday alım üzüm fiyatlarının açıkladı.

TMO’nun alım fiyatları buğday piyasasını hareketlendirdi.

TMO Alım ve Perakende Satış Fiyatları (Tüm Ürünler)

TMO Alım ve Perakende Satış Fiyatları tüm ürünlere olan aşağıdaki gibidir:

Buğday- Arpa -Çavdar-Yulaf

-Çavdar-Yulaf Mısır

Çeltik

Pirinç

Bakliyat

Haşhaş

Fındık

Kuru Üzüm

Kuru İncir

Kuru Kayısı tüm fiyatları içeriğimizde öğrenebilirsiniz.

2023 yılı Borsa buğday fiyatlarını içeriğimizden inceleyerek günlük detaylı bilgi alabilirsiniz.

TMO 2023 Yılı Hububat Ürünlerin Alım Fiyatları Belli oldu

TMO 2023 yılı hasat dönemi Arpa, Yulaf, Çavdar, Buğday, Bakliyat Hububat Alım Fiyatları açıkladı.

Bakanlıkça ilave olarak ödenecek olan buğdayda 1.000 TL/Ton, arpada ise 500 TL/Ton Hububat Alım Primi dahil edilmemiştir.

2023 Dönemi TMO Alım Fiyatları

2023 Dönemi TMO Alım Fiyatları aşağıdaki gibidir:

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından TMO alım fiyatları;

Ekmeklik Buğday için 8.250 TL/Ton

Arpa için ise 7.000 TL/Ton, olarak 06/06/2023 tarihinde açıklanmıştır.

CİNSİ Cinsi ALIM FİYATI (TL/TON) Makarnalık Buğdaylar Makarnalık Buğdaylar (2.Grup) 9.000 TL Düşük Vasıflı Makarnalık Buğdaylar 8.250 TL Ekmeklik Buğdaylar Sert Ekmeklik Buğday (2.Grup) 8.250 TL ﻿ Diğer Ekmeklik buğday (2.Grup) 7.500 TL Düşük Vasıflı Ekmeklik Buğdaylar 7.000 TL 2023 Dönemi TMO Alım Fiyatları

2023 Dönemi TMO Arpa Satış Fiyatları

Arpa-Çavdar-Yulaf- Trikale (2 Grup): 6.000 TL

2023 Dönemi TMO İlave Ücret Dahil Alım Fiyatları

TMO tarafından üreticilere verilen ek ilavelere ek olarak, Bakanlık tarafından verilen mazot, gübre, sertifikalı tohum ve fark ödemesi desteklerini almaya devam edecek.

Kalitesine Göre Cinsi Ton Başına Ek İlave Ücret Ton Başına Ücret Ekmeklik Buğday fiyatına kalitesine göre (1. Grup) 100 TL ilave 8.350 TL Makarnalık Buğday fiyatına kalitesine göre (1. Grup) 100 TL ilave 9.100 TL Arpa fiyatına kalitesine göre (1. Grup) 100 TL ilave 7.100 TL TMO İlave Ücret Dahil Alım Fiyatları

Ekmeklik Buğday TMO Alım Fiyatı

TMO işyerleri veya lisanslı depolar üzerinden TMO’ya arpa ve buğday satan üreticilere ton başına arpada 500 TL buğdayda ise 1.000 TL ilave hububat alım primi verilecektir. Üreticilerin TMO tarafından yapılan bu uygulamadan faydalanabilmesi için ürünlerini 1 Eylül tarihine kadar TMO’ya satmaları gerekmektedir.

Hububat alım primi bakanlık tarafından belirtilen ortalama verim ile ÇKS’de kayıtlı alana göre oluşacak üretim miktarının 2 katına kadar TMO’ya satılan arpa ve buğday için primden çiftçiler faydalanabilecekler.

TMO hububat alım fiyatları aşağıdaki gibidir:

CİNSİ ALIM FİYATI (TL/TON) MAKARNALIK BUĞDAYLAR MAKARNALIK BUĞDAY (2.Grup) 9.000 TL DÜŞÜK VASIFLI MAKARNALIK BUĞDAY 8.250 TL EKMEKLİK BUĞDAYLAR EKMEKLİK BUĞDAY (2.Grup) 8.250 TL DÜŞÜK VASIFLI EKMEKLİK BUĞDAY 7.500 ARPA (2. Grup) 7.000 TL ÇAVDAR-YULAF-TRİTİKALE (2. Grup) 6.000 TL

Ekmeklik Buğday 2023 TMO Alım Fiyatları

Buğday taban fiyatları belli oldu. Sert ekmeklik buğday alım fiyatı 6.050 TL-1000 TL prim desteği ton başına 7.050 TL olarak açıklandı.

2023 Dönemi Kabuklu Kırmızı Mercimek Alım Fiyatı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2023 yılı kabuklu kırmızı mercimek alım fiyatlarını açıkladı. Buna göre kabuklu kırmızı mercimek alım fiyatı ton başına 14.000 TL olarak belirlendi.

2023 dönemi kabuklu kırmızı mercimek alımlarında ÇKS’ye kayıtlı üreticilerin üretim belgelerinde kayıtlı olan ürünlerin tamamı alınacak ve ürün bedeli üreticilerin tüm ürünlerini TMO’ya teslim edildiği tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde banka hesaplarına aktarılacaktır.

TMO Buğday Satış Fiyatları 2023

TMO Yerli ekmeklik buğday satış fiyat listesi aşağıdaki gibidir:

Ürün cinsi Ürün Kodu Satış Fiyatı Beyaz Sert Buğday 1211 4.575 TL Kırmızı Sert Buğday 1221 4.575 TL Beyaz Sert Buğday 1212 4.500 TL Kırmızı Sert Buğday 1222 4.500 TL Beyaz Sert Buğday 1213 4.475 TL Kırmızı Sert Buğday 1223 4.475 TL Diğer Beyaz Buğday 1311 4.500 TL Diğer Kırmızı Buğday 1321 4.500 TL Diğer Beyaz Buğday 1312 4.475 TL Diğer Kırmızı Buğday 1322 4.475 TL Diğer Beyaz Buğday 1313 4.465 TL Diğer Kırmızı Buğday 1323 4.465 TL Düşük Vasıflı Ekmeklik Buğday 1611 4.460 TL Düşük Vasıflı Ekmeklik Buğday 1621 4.460 TL Yerli Ekmeklik Buğday Satış Fiyatları

İthal Ekmeklik Buğday Satış Fiyat Listesi:

Ürün Cinsi Ürün Kodu Satış Fiyatı İthal Ekmeklik Buğday 13,5 Protein 1522-1525-1543 4.575 TL İthal Ekmeklik Buğday 12,5 Protein 1523-1541-1546 4.500 TL İthal Ekmeklik Buğday 11,5 Protein 1547-1548 4.475 TL İthal Ekmeklik Buğday Satış Fiyatları

TMO Pirinç Satış Fiyatları 2023

Toprak Mahsulleri Ofisi 2023 yılı Toptan ve Perakende Pirinç Satış Fiyatı belli oldu. TMO pirinç alım fiyatlarını da açıkladı. TMO pirinç satış fiyatlarını ürün çeşidine göre aşağıdaki gibidir:

Ürün Çeşidi Satış Kodu Perakende Satış Fiyatı Toptan Satış Fiyatı Kısa tane Groski 3622 10,00 TL 9,00 TL Luna C1 3656 11,75 TL 10,75 TL Luna C1 3657 11,75 TL 10,75 TL Lima C1 3689 11,70 TL 10,75 TL Colombo C1 3656-3655 11,75 TL 10,75 TL Ronaldo 3655 12,25 TL 11,50 TL Ronaldo 3658 12,25 TL 11,50 TL Ronaldo 3685 12,25 TL 11,50 TL Ronaldo 3686 12,25 TL 11,50 TL Ronaldo 3679 12,25 TL 11,50 TL Osmancık 3651 13,25 TL 12,50 TL Köprü C1 3651-3661 13,25 12,50 TL Rekor C1 3651 13,25 TL 12,50 TL Turbo C1 3651 13,25 TL 12,50 TL Osmancık 3690 12,50 TL 12,00 TL Baldo 3673 15,50 TL 13,75 TL Baldo 3681 15,50 TL 13,75 TL Gönen 3671 15,50 TL 13,75 TL Güneş C1 3699 15,50 TL 13,75 TL Cammeo 3682 15,50 TL 13,75 TL Cammeo 3661 15,50 TL 13,75 TL Keshan 3661 15,50 TL 13,75 TL Özgür C1 3661 15,50 TL 13,75 TL Cammeo 3684 15,50 TL 13,75 TL Perla 3692 15,50 TL 13,75 TL Yerua 3694 15,50 TL 13,75 TL Fortuna 3695 15,50 TL 13,75 TL Pirinç Satış Fiyatları (TL/KG)

TMO Çeltik Alım Fiyatları 2023

Baldo , Cammeo, Özgür, Osmancık, Ronaldo-Vasco, Luna grubu 2023 dönemi TMO çeltik alım fiyatları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

ÇEŞİT ADI ALIM FİYATI(TL/TON) BALDO, EDİRNE, GÖNEN 15000 CAMMEO, CASANOVA, KESHAN, ROMEO, SULTAN, AYER 01 (NEVE) 14500 ÖZGÜR CL, AGA, BEŞER , FEDRA, GALİLEO, PROTEO, GÜNEŞ CL, TOROS CL 14000 OSMANCIK-97, EFE, YATKIN, ORMANLI CL, İSKENDER, ASLI, ALBA , GALA, PAŞALI, HALİLBEY, DURAĞAN, BARONE CL, BORANDOTTO, DEĞİRMEN CL, KÖPRÜ CL,TUNCA, HAMZADERE, ÜLFET, BOYABATKALESİ, REKOR CL, KIZILTAN 13500 VASCO, RONALDO, MECO, NEMBO, KİKKO, RİBALDO, 7721, ROCCA, NEMESI CL, SUR CL, TURBO CL, YILDIZ, HAZİRAN, ÇAKMAK, REİS CL, HASAT, SARHAN, ZEYBEK, ALİÇO 13000 LUNA CL VE DİĞER UZUN TANE ÇELTİKLER 12500

2023 YILI Kuru Fasulye Alım Fiyatları

2023 dönemi kuru fasulye alım fiyatları (TL/Ton);

Şeker için: 25.000 TL

Çalı, Horoz, Selanik için: 21.000 TL

Dermason için :20.000 TL

TMO Fındık Alım Fiyatı 2023

2023 yılı TMO fındık alım fiyatı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 54 TL olarak açıkladı. 2023 Kabuklu fındık Alım Fiyatları:

Grup Adı %50 Sağlam İç Esasına Göre Fiyat Giresun Kalite Kabuklu Fındık 53 TL Levant Kalite Kabuklu Fındık 52 TL Sivri Kalite Kabuklu Fındık 51 TL TMO fındık alım fiyatı tablosu

TMO Mısır Alım Fiyatları 2023

TMO mısır alım fiyatı 5.700 TL/Ton olarak açıklanmıştır.

TMO Mısır Satış Fiyatları 2023

02 Haziran 2023 tarihinden itibaren geçerli olan mısır satış fiyatları aşağıdaki gibidir:

Ürün Cinsi Ürün Kodu Satış Fiyatı Mısır 2411-2412-2443-2445 5.000 TL

Çks’ye kaydı olmayan tüccar ve sanayicilerin üreticiden ürün aldığını belgelemek şartıyla stoklarındaki ürünü 2023 tarihinden itibaren TMO’ya satabileceklerdir.

KURU ÜZÜM FİYATLARI

Çekirdeksiz Kuru Üzüm (500 gr) perakende satış fiyatı 13 TL/adet

Müdahale alım fiyatı:

cinsi KODU VE TİPİ ALIM FİYATI (TL/KG) Bandırmalı Çekirdeksiz Kuru

Üzüm 6111 (10 no 14,0 6112 (9 no) 13,0 6113 (8 no) 12,5 6114 (7 no) 12,0 KURU ÜZÜM FİYATLARI 2023

TMO Alım Fiyatları Nasıl Belirlenir?

TMO Kaç Günde Ödeme Yapıyor?

TMO ile Anlaşmalı Bankalar Hangileridir?

TMO işlemleri ile ilgili İletişim Numaraları

TMO Randevu Nasıl Alınır?