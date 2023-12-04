TikTok'ta rezillikler sınır tanımıyor! Kamera önünde gaz çıkaran kadına para yağdırdılar

Kasım ayı enflasyon verisiyle memur ve emekliye yapılacak zam oranı da netleşmeye başladı. SSK ve Bağkur emeklileri temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasımı kapsayan 5 aylık enflasyona göre, yüzde 33,64 oranında, memur ve memur emeklileri ise yüzde 44,89 oranında zammı şimdiden hak etti. Yüzde 33,64'lük zamma göre en düşük emekli maaşı 10.023 liraya, yüzde 44,89'luk zamma göre en düşük memur maaşı 31 bin 875 liraya çıkacak. Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla bu rakamlar daha da artacak.