Tiktok Hediye Fiyatları 2024 YENİ FİYATLAR

Tiktok Hediye Fiyatları 2023 YENİ FİYATLAR, bir çok kullanıcı google üzerinden Tiktok hediye fiyatlarını araştırmaktadır, Peki tiktok hediyeleri nasıl alınır?, Tiktok hediyeleri kullanıcıya nasıl verilir?, Tiktok En Çok Gönderilen Hediye hangisi?, tiktok hediye almak için ne yapmak lazım, tiktok hediyelerini nasıl paraya çeviririm? gibi tiktok ile alakalı olarak tüm soruların cevabını sizler için hazırladık..

TikTok hediye fiyatları 2024 yılında da tiktok kullanıcıları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Tiktok aslan ne kadar, tiktok kral tacı ne kadar, tiktok’ta yat ne kadar, TikTok hediye Fiyatları Ayıcık, kral tacı fiyatı tiktok, tik tok altın madeni ne kadar, TikTok en pahalı hediye, tiktok’ta ayıcık kaç tl, tiktok’ta unicorn ne kadar gibi sorulara yanıt arayan tiktok kullanıcıları için TikTok Hediye Fiyatları 2024… TikTok Jeton ve Hediye Fiyatları 2024: TikTok Puan Hesaplaması Nasıl Yapılır? Sosyal medya uygulamaları son dönemde pek çok kullanıcı için gelir kapısı haline geldi. Özellikle dünya genelinde 1 milyar kullanıcıyı aşan TikTok sayesinde kullanıcılar ciddi gelirler elde etmeye başladı. Canlı yayın açmanın daha çok para kazandırdığı TikTok platformunda jeton hediye edilmesi ile kazanç sağlanıyor. Hediye ve jeton miktarı paraya canlı yayın sonun dönüştürülerek bakiye olarak ekleniyor. Hediye fiyatları elde edilen jetonların puan hesaplamasına göre değişiklik gösteriyor. TikTok Hediye Fiyatları 2024 Tiktok Ayıcık Fiyatı: 20 TL

Tiktok Asa Hediye Fiyatı: 30 TL

Tiktok Görkemli Şato Fiyatı: 4.000 TL

Tiktok Para Yağmuru Fiyatı: 105 TL

Tiktok Yat hediyesi Fiyatı: 1.977 TL

Tiktok Spor Araba Hediye Fiyatı: 5.999 TL

Tiktok Öpücük Fiyatı: 30 TL

Tiktok Jet Uçağı hediye fiyatı: 1.200 TL

Tiktok Panda hediye fiyatı: 20 TL

Tiktok Güneş Kremi fiyatı: 15,77 TL

Tiktok Parti hediye fiyatı: 2,77 TL

Tiktok Eğlenceli hediye fiyatı: 2,77 TL

Tiktok Çiçekler hediyesi fiyatı: 4,68 TL

Tiktok Sevgi hediye fiyatları: 4,68 TL

Tiktok Güneş Gözlükleri hediye fiyatı:19,01 TL

Tiktok Rüzgar Dansözü hediye fiyatı:28,67 TL

Tiktok Gerdanlık hediye fiyatı:38,22 TL

Tiktok LOVE Ballon hediye fiyatı:66,80 TL

Tiktok Topuklu Ayakkabı hediye fiyatı:66,89 TL

Tiktok İnci hediye fiyatı:76,45 TL

Tiktok Altın Madeni hediye fiyatı:95,57 TL

Tiktok Gökkuşağı hediyesi fiyatı:9,55 TL

Tiktok Legendary hediye fiyatı: 95,57 TL

Tiktok Gülünç hediye fiyatı: 1,81 TL

Tiktok Lolipop hediye fiyatı: 0,95 TL

Tiktok Goodnight hediye fiyatı: 0,95 TL

Tiktok Parfüm hediye fiyatı: 1,91 TL

Tiktok Kalbin Ellerimde hediyesi fiyatı: 9,55 TL

Tiktok Konfeti hediye fiyatı: 9,55 TL

Tiktok Tiktok hediyesi fiyatı:0,09 TL

Tiktok Finger Heart hediye fiyatı:0,47 TL

Tiktok Mikrofon hediye fiyatı:0,47 TL

Tiktok Çiçekler hediye fiyatı:0,66 TL

Tiktok Lale hediye fiyatı:19,11 TL

Tiktok Merhaba hediye fiyatı:0,95 TL

Tiktok Kalpler hediye fiyatları: 19,01 TL

Tiktok Garland hediye fiyatı: 143,35 TL

Tiktok Carousel hediye fiyatı:193,05 TL

Tiktok Ferris wheel hediyesi fiyatı: 286,71 TL

Tiktok Elmas Aşk hediye fiyatı:28,67 TL

Tiktok Gül hediye fiyatı: 0,09 TL

Tiktok Çay hediye fiyatı: 4,77 TL

Tiktok Baklava hediye fiyatı:0,19 TL

Tiktok Nazar Boncuğu hediye fiyatı:0,47 TL

Tiktok Alkış hediye fiyatı: 0,86 TL

Tiktok Mishka Bear hediye fiyatı: 9,55 TL

Tiktok TikTokTalent fiyatı:23,89 TL

Tiktok Sceptre hediye fiyatı:14,33 TL

Tiktok Oud hediye fiyatı: 28,67 TL

Tiktok Nakit Yağmuru hediye fiyatı: 95,47 TL

Tiktok Kalp hediye fiyatı: 0,95 TL

Tiktok Okey hediye fiyatı: 0,19 TL

Tiktok Unicorn hediye fiyatı:477,85 TL TikTok Puan Hesaplaması Nasıl Yapılır? TikTok Hediye Puanlarını hesaplamak için önce gönderilen hediyeleri görüntülemelisiniz. Her hediye türü farklı puanlar içerir. Tik Tok uygulaması, ücretsiz hizmetlerin yüzde 60’ını düşürüyor. TikTok kullanıcılarının uygulamada belirlenen sınırı aşması durumunda, hediye puanları uygulamada kayıtlı hesaplarına nakit olarak ödenecektir. Bu nedenle kullanıcıların TikTok 1 hediye puanı için 4,11 ödemesi gerekir. TikTok Jeton Fiyatları 2024 TikTok jeton, tiktok platformunda 1.000 adet takipçi sayısına ulaşmış, canlı yayın yapan kişilere hediye göndermek için gereken ve para benzeri işleve sahip özelliktir. 30 Jeton 7.29

70 Jeton 17 TL

100 Jeton Fiyatı; 24.29 TL’dir.

500 Jeton Fiyatı; 121.45 TL’dir.

2.000 Jeton Fiyatı; 485.8 TL’dir.

5.000 Jeton Fiyatı; 1,214.5 TL’dir.

7.000 Jeton Fiyatı; 1.700 TL’dir.

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