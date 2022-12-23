Ticaret Bakanlığı, asgari ücret zammı sonrası haksız fiyat artışı yapan işletmelere karşı denetim başlattı

Ticaret Bakanlığı, asgari ücret zammı sonrası bazı marketlerin fiyatlarını artırmasına yönelik harekete geçti. Haksız fiyat artışı yapanlara karşı denetimlerin yoğunlaştırıldığını belirten Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara en ağır idari cezalar uygulanacaktır. Konuyu yakından takip ediyoruz." dedi.

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2023 yılı asgari ücreti, 8 bin 506 olarak açıklandı. Yeni asgari ücretin belli olmasıyla birlikte fırsatçılar hemen kolları sıvayarak ürünlere peş peşe zam yapmaya başladı. Marketlerde bazı etiketlerin değiştiğini gören vatandaşlar fiyatların son durumunu sosyal medyada isyan etti.

BAKAN MUŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medya kullanıcılarının, "Acil müdahale edilmeli" çağrılarının ardından Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan açıklama geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Muş, fırsatçılara karşı denetimlerin yoğunlaştırıldığını belirtti.

"FIRSATÇILARA KARŞI DENETİMLER YOĞUNLAŞTIRILDI"

Muş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı Bakanlığımız denetimlerini yoğunlaştırmıştır. Haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara en ağır idari cezalar uygulanacaktır. Konuyu yakından takip ediyoruz.

"SUİSTİMAL EDİLMESİNE ASLA MÜSAADE ETMEYİZ"

Hükümetimizce vatandaşlarımızın refahını artırmak için atılan adımların fırsatçılar tarafından suistimal edilmesine asla müsaade etmeyiz. Bu konuda vatandaşımızın hakkını-hukukunu koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."