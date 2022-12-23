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Ticaret Bakanlığı, asgari ücret zammı sonrası haksız fiyat artışı yapan işletmelere karşı denetim başlattı

Ticaret Bakanlığı, asgari ücret zammı sonrası bazı marketlerin fiyatlarını artırmasına yönelik harekete geçti. Haksız fiyat artışı yapanlara karşı denetimlerin yoğunlaştırıldığını belirten Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara en ağır idari cezalar uygulanacaktır. Konuyu yakından takip ediyoruz." dedi.

Ticaret Bakanlığı, asgari ücret zammı sonrası haksız fiyat artışı yapan işletmelere karşı denetim başlattı
Kamusaati
Kamusaati
23 Aralık 2022 Cuma 20:09

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2023 yılı asgari ücreti, 8 bin 506 olarak açıklandı. Yeni asgari ücretin belli olmasıyla birlikte fırsatçılar hemen kolları sıvayarak ürünlere peş peşe zam yapmaya başladı. Marketlerde bazı etiketlerin değiştiğini gören vatandaşlar fiyatların son durumunu sosyal medyada isyan etti.

Sosyal medya kullanıcılarının, "Acil müdahale edilmeli" çağrılarının ardından Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan açıklama geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Muş, fırsatçılara karşı denetimlerin yoğunlaştırıldığını belirtti.

Muş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı Bakanlığımız denetimlerini yoğunlaştırmıştır. Haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara en ağır idari cezalar uygulanacaktır. Konuyu yakından takip ediyoruz.

Hükümetimizce vatandaşlarımızın refahını artırmak için atılan adımların fırsatçılar tarafından suistimal edilmesine asla müsaade etmeyiz. Bu konuda vatandaşımızın hakkını-hukukunu koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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