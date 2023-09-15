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THY uçağının iniş takımında kaçak bir yolcunun cansız bedeni bulundu

THY uçağının iniş takımında kaçak bir yolcunun cansız bedeni bulundu

THY uçağının iniş takımında kaçak bir yolcunun cansız bedeni bulundu
Admin
Admin
15 Eylül 2023 Cuma 11:59

Türk Hava Yolları'nın Amsterdam-İstanbul seferini tamamlayan uçağının teknik bakımı sırasında iniş takımında bir ceset bulundu. Olay yerine polis ekipleri çağırılırken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) Amsterdam- İstanbul seferini tamamlayan uçağının teknik bakımı sırasında iniş takımında kaçak bir yolcunun cansız bedeni bulundu.

TEKNİK BAKIM SIRASINDA BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, TC-JOA tescilli Airbus A330 tipi uçağın dün saat 23.30'da Amsterdam'dan İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçak daha sonra teknik bakıma alındı. Bu sırada yapılan incelemede uçağın iniş takımında kaçak bir yolcunun cesedi bulundu. Olay yerine polis ekipleri çağırılırken, geniş soruşturma başlatıldı.

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