Threads, Türkiye'de geçici olarak kapatılıyor

Threads, Türkiye'den Gönderiliyor peki Threads kullanıcıları ne yapacak

Facebook, Instagram ve Threads sosyal medya platformlarını bünyesinde barındıran Meta, Rekabet Kurumunun geçici tedbir kararı nedeniyle Threads'ı 29 Nisan'dan itibaren Türkiye'de geçici olarak kapatacaklarını duyurdu.

THREADS HESAP SAHİPLERİ NE YAPACAK?

Şirketin yazılı açıklamasında Threads hakkında alınan geçici kapatma kararı bildirilerek Facebook, Instagram, WhatsApp'ın bu karardan etkilenmeyeceği vurgulandı.

Şirket açıklamasında, "Threads, Türkiye'de bir düzenleme kararı nedeniyle artık kullanılamayacak. Türk Rekabet Kurumu'nun kararına göre, Threads 29 Nisan 2024'ten itibaren Türkiye'de kullanılamayacak. Threads profili devre dışı bırakılacak ancak bilgilerinizi indirip profilinizi herhangi bir zamanda silebileceksiniz. Threads topluluğunu değerli buluyor ve yakında geri dönmeyi umuyoruz." denildi.