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TFF'den tarihi karar! Süper Lig'de yabancı VAR hakemi dönemi başlıyor

TFF, UEFA ve Avrupa'nın 5 ülke federasyonu ile yaptığı görüşmelerin ardından bu sezonun sonuna kadar kritik maçlara yabancı VAR hakemi geleceğini açıkladı.

TFF'den tarihi karar! Süper Lig'de yabancı VAR hakemi dönemi başlıyor
Kamusaati
Kamusaati
12 Nisan 2024 Cuma 21:09

YABANCI VAR HAKEMİ DÖNEMİ BAŞLIYOR

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF tarafından sadece Avrupa'nın üst düzey liglerinden olan; İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz futbol federasyonlarına yapılan Video Yardımcı Hakemi (VAR) talebi, ilgili ülke federasyonları tarafından kabul edildi." denildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun UEFA ve Avrupa'nın 5 ülke federasyonu ile görüşmeleri sonucunda, Süper Lig'in 32. haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) görevlendirilecek.

TFF tarafından sadece Avrupa'nın üst düzey liglerinden olan; İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz futbol federasyonlarına yapılan Video Yardımcı Hakemi (VAR) talebi, ilgili ülke federasyonları tarafından kabul edildi.

Yabancı Video Yardımcı Hakeminin (VAR) görev yapacağı müsabakalarda iletişim dili Türkçe ve İngilizce olacak. Bu nedenle; Video Yardımcı Hakemin (VAR) yanında İngilizce iletişim kurabilen AVAR, AVAR 2 ve VAR Destekçisi (VAR Support) görev yapacak.

Süper Lig'in 32. haftasında yabancı VAR hakemi ataması yapılacak maçlar;

  • Ankaragücü-Gaziantep Futbol Kulübü
  • Fatih Karagümrük-Fenerbahçe
  • Alanyaspor-Galatasaray"


Kaynak: Kamu Saati Özel
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