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TFF'den 10 takıma üçer puan silme cezası

TFF tarafından, Süper Lig ekibi Kayserispor ile 1. Lig'den 4 ve 2. Lig'den 5 takıma üçer puan silme cezası verildi.

TFF'den 10 takıma üçer puan silme cezası
Kamusaati
Kamusaati
24 Aralık 2022 Cumartesi 11:29

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)  Kulüp Lisans Kurulu, eksikliklerini tamamlayamayan Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile 1. Lig'den 4 ve 2. Lig'den 5 takıma üçer puan silme cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

10 takıma üçer puan silme cezası

"Verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan; Spor Toto Süper Lig' den Yukatel Kayserispor, Spor Toto 1. Lig'den Altaş Denizlispor, Altay, Erzurumspor FK ve Yeni Malatyaspor, TFF 2. Lig'den Bayburt Özel İdare Spor, Baynet İnşaat Balıkesirspor, Menemen Futbol Kulübü, Serik Belediyespor ve Somaspor kulüplerine 3 puan tenzili cezası verildi."

Bursaspor'a Ulusal Lisans verildi

Ayrıca kurul incelemeler neticesinde, eksiklerini tamamlayan TFF 2. Lig ekibi Bursaspor’a Ulusal Lisans verdi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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