Teröristin Türkiye'ye iadesini engellemeye çalışan PKK yandaşları, Fransa'da havalimanı bastı
Fransa'dan Firaz Korkmaz isimli terör örgütü PKK destekçisinin Türkiye'ye iade edilmesi öncesi Paris'teki havalimanı karıştı. Terör örgütü destekçileri, terör sempatizanının Türkiye'ye iadesini engellemek için Fransız yetkililerine saldırdı.
GÜVENLİK GÜÇLERİNE SALDIRDILAR
Fransa'da şubat ayında tutuklanan Firaz Korkmaz adlı terör örgütü PKK destekçisi Türkiye'ye iade edilmek üzere yola çıktı. Terör destekçisinin iade kararına karşı çıkan PKK sempatizanları havalimanındaki Fransız güvenlik güçlerine saldırarak, iadeyi engellemeye çalıştı.
NE OLMUŞTU?
Fransa'ya sığınan terör örgütü destekçisi Firaz Korkmaz, geçtiğimiz şubat ayında tutuklanmıştı. Terör destekçisi Korkmaz hakkında Türkiye'ye sınır dışı kararı verilmişti. Karara tepki gösteren Fransa'daki terör örgütü destekçileri, protesto gösterileri düzenlemişti.