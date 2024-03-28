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Teröristin Türkiye'ye iadesini engellemeye çalışan PKK yandaşları, Fransa'da havalimanı bastı

Teröristin Türkiye'ye iadesini engellemeye çalışan PKK yandaşları, Fransa'da havalimanı bastı

Teröristin Türkiye'ye iadesini engellemeye çalışan PKK yandaşları, Fransa'da havalimanı bastı
Admin
Admin
28 Mart 2024 Perşembe 09:16

Fransa'dan Firaz Korkmaz isimli terör örgütü PKK destekçisinin Türkiye'ye iade edilmesi öncesi Paris'teki havalimanı karıştı. Terör örgütü destekçileri, terör sempatizanının Türkiye'ye iadesini engellemek için Fransız yetkililerine saldırdı.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE SALDIRDILAR

Fransa'da şubat ayında tutuklanan Firaz Korkmaz adlı terör örgütü PKK destekçisi Türkiye'ye iade edilmek üzere yola çıktı. Terör destekçisinin iade kararına karşı çıkan PKK sempatizanları havalimanındaki Fransız güvenlik güçlerine saldırarak, iadeyi engellemeye çalıştı.
 

NE OLMUŞTU?

Fransa'ya sığınan terör örgütü destekçisi Firaz Korkmaz, geçtiğimiz şubat ayında tutuklanmıştı. Terör destekçisi Korkmaz hakkında Türkiye'ye sınır dışı kararı verilmişti. Karara tepki gösteren Fransa'daki terör örgütü destekçileri, protesto gösterileri düzenlemişti.

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