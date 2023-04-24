Telafi eğitimi olacak mı?, Telafi eğitimi hangi sınıflarda olacak? Telafi programları başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maslak'ta bulunan Atatürk Oto Sanayi sitesindeki esnafı ziyaret etti. Burada Togg'u inceleyen 35 yıllık oto tamircisi Yılmaz Özalp, "Gerçekten yüzde yüz yerli. Başka bir arabanın parçası değil yani. Bu bizim kendi malımız, gerçekten öyle. Çok güzel" ifadelerini kullandı.