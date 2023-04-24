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Telafi eğitimi olacak mı?, Telafi eğitimi hangi sınıflarda olacak? Telafi programları başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklama geldi. Özer, deprem bölgesindeki öğrencilerin kayıplarını gidermek için telafi programı yapılacağını açıkladı ve tarihi duyurdu.

Telafi eğitimi olacak mı?, Telafi eğitimi hangi sınıflarda olacak? Telafi programları başlıyor
Kamusaati
Kamusaati
24 Nisan 2023 Pazartesi 23:20

Milli Eğitim Bakanı Özer 10 ilde uygulanacak programı açıkladı. Bakan Özer "Deprem bölgesindeki 10 ildeki öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını telafi etmek için 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında telafi programı yapacağız." dedi.

Birinci dönemin geçerli olacağı çalışma

Özer, “Depremzede öğrencilerimizin 2. dönem notlarının birinci dönemden düşük olması durumunda birinci dönemin geçerli olacağı bir çalışma düşünüyoruz” dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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