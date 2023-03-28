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Tekirdağ'da sahte diplomayla doktorluk yaptığı anlaşılınca tutuklanan 21 yaşındaki Ayşe Özkiraz tahliye edildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sahte diplomayla yaklaşık 1 sene görev yapan, yalanı anlaşılınca tutuklanan 21 yaşındaki sahte doktor Ayşe Özkiraz yeniden hakim karşısına çıktı. Özkiraz, beşinci duruşmada tahliye edildi.

Tekirdağ'da sahte diplomayla doktorluk yaptığı anlaşılınca tutuklanan 21 yaşındaki Ayşe Özkiraz tahliye edildi
Kamusaati
Kamusaati
28 Mart 2023 Salı 17:51

Tekirdağ Çerkezköy'de İlçe Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 1 sene boyunca sahte diplomayla görev yapan 21 yaşındaki sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın yargılanmasına devam edildi. Özkiraz, Çerkezköy 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 5'inci kez hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, Özkiraz hakkında tahliye kararı verildi. Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan zanlı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 25 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ayşe Özkiraz hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, "özel belgede sahtecilik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve "yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Bir önceki duruşmada tahliyesini talep eden Özkiraz, şunları söylemişti: "Dersimi aldım, eğitim hayatıma devam etmek için tahliyemi talep ediyorum."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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