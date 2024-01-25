TBMM'nin İsveç kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Eski AK Parti MYK üyesi Kasım Gülpınar, AK Parti'den istifa ederek Yeniden Refah Partisi'nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, Gazeteci Cem Küçük ile birlikte hem Gülpınar'ın adaylığıyla ilgili hem de gündemdeki diğer konularla ilgili canlı yayında değerlendirmeler yaptı.