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TBMM'nin İsveç kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

TBMM'nin İsveç kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Kamusaati
Kamusaati
25 Ocak 2024 Perşembe 23:13

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylandığına dair kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda önceki gün kabul edildi. Görüşmelerin sonunda teklif, oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287'sinin oyuyla kabul edilerek yasalaştı. 55 milletvekili teklife "ret" oyu verirken, 4 milletvekili "çekimser" oy kullandı.

YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLLERİ HAYIR OYU VERDİ. KURAN YAKAN İŞVEÇ'i NATOYA ALMAK İSTEMEYEN YENİDEN REFAH PARTİSİNİN GÜCÜ BU KARARA ENGEL OLMAYA YETMEDİ. AMA SEÇİMLERDE VERDİKLERİ HER SÖZÜ TUTUYORLAR HELAL OLSUN


Kaynak: Kamu Saati Özel
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