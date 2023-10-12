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TBMM Genel Kurulu, İsrail-Filistin çatışmalarını ele almak üzere kapalı oturuma geçti

TBMM Genel Kurulu, İsrail-Filistin çatışmalarını ele almak üzere kapalı oturuma geçti

TBMM Genel Kurulu, İsrail-Filistin çatışmalarını ele almak üzere kapalı oturuma geçti
Admin
Admin
12 Ekim 2023 Perşembe 20:03

TBMM Genel Kurulu, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin gelişmeleri ele almak üzere kapalı oturuma geçti. Genel Kurul Salonu'nda bulunabilecek üyeler dışında salonun boşaltılması istenmesinin ardından kapılar kilitlendi.

TBMM Genel Kurulu'nda, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturuma geçildi.

İSRAİL-FİLİSTİN KONUSU ELE ALINACAK

Genel Kurul, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Kurtulmuş, yaptığı konuşmanın ardından, yürütmenin, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin milletvekillerini bilgilendirmek için söz talebi olduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yürütme için 20, Mecliste grubu bulunan siyasi parti temsilcileri için 10 ve grubu bulunmayan bir milletvekili için 5 dakika konuşma süresi tanıyacağını belirtti.

KAPALI OTURUM

Numan Kurtulmuş, AK Parti Grubu'nun, oturumun kapalı yapılmasına ilişkin önergesini oylamaya sundu. Önergenin kabul edilmesinin ardından Kurtulmuş, Genel Kurul Salonu'nda bulunabilecek üyeler dışında salonun boşaltılmasını istedi. Daha sonra kapalı oturuma geçildi.

Kapalı oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin, milletvekillerini bilgilendirecek

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