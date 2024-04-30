TBMM'de Anayasa mesaisi bugün başlıyor! Kurtulmuş ilk olarak Özgür Özel ile görüşecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni Anayasa için siyasi partileri ziyaretine bugün başlıyor. Saat 11.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Meclis'te ziyaret edecek olan Kurtulmuş'un aynı gün grup toplantısını yapan MHP lideri Devlet Bahçeli ile de görüşmesi bekleniyor. Ziyaretlerde yeni ve sivil anayasa için ilk mesajlar verilecek.

Meclis'te yeni Anayasa mesaisi başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilerin genel başkanlarını ziyaret edecek. İlk durağı saat 11.30'da Meclis'teki CHP Grubu olacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecek.

BAHÇELİ İLE DE GÖRÜŞECEK

Meclis Başkanı'nın aynı gün grup toplantısını yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de görüşmesi bekleniyor. Ziyaretlerde yeni ve sivil anayasa için ilk mesajlar verilecek.

SİYASİ PARTİLER ARASINDA İSTİŞARELER YAPILACAK

Meclis Başkanı Kurtulmuş, planlanan takvim içinde diğer parti gruplarını da ziyaret edecek. Bu sürecin ardından siyasi partiler arasında anayasa yapımına yönelik usul ve esasların belirlenmesine yönelik istişareler gerçekleştirilecek.

TÜM KESİMLERİN GÖRÜŞLERİ ALINACAK

Bu amaçla AK Parti grubundan bir heyet, anayasa turuna çıkacak ve siyasi partileri ziyaret ederek nabzı tutacak. Yeni ve sivil Anayasa'nın geniş toplumsal mutabakatla yapılabilmesi için tüm kesimlerin görüşleri alınacak.

ORTAK KOMİSYON KURULACAK

Siyasi partiler öncelikli başlıklarını belirleyecek, ilerleyen süreçte ortak bir komisyon kurularak çalışmalar hızlandırılacak.