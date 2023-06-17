Tatvan Belediye Başkanı ile ilgili usulsüzlük iddialarını gündeme getiren gazeteci Sinan Aygül tekme tokat dövüldü

Tatvan Belediyesi ile ilgili usulsüzlük iddialarını yazan gazeteci Sinan Aygül, Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin silahlı korumalarının saldırısına uğradı. Elmacık kemiği ve kafatasında kırıklar meydana gelen Aygül, saldırı anının görüntülerini sosyal medyadan paylaşırken, Başkan Geylani, "Olay ile hiçbir ilgim bulunmamaktadır" dedi. Bitlis Valiliği, olayı gerçekleştiren belediye çalışanı ve polis memuru hakkında soruşturma başlatıldığı ve polisin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Gazeteci Sinan Aygül, Bitlis'in Tatvan ilçesinde silahlı iki kişinin saldırısına uğradı. Tatvan Belediyesi'ndeki usulsüzlük iddialarını iki gün önce gündeme getiren Aygül'ün saldırının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

"BİR DAHA BAŞKAN HAKKINDA YAZARSAN GEBERİRSİN"

Sinan Aygül, kendisine saldıran kişilerin Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin korumaları olduğunu söyledi. Aygül, "Biraz önce Tatvan'da Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin silahlı korumalarının saldırısına uğradım. Belediyeye ait araçtan inerek saldıran şahıslar arkamdan kafama vurduktan sonra küfrederek 'Bir daha başkan hakkında yazarsan geberirsin' diye tehditler ettiler. Tavan Devlet Hastanesi'ne götürülüyorum." dedi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sinan Aygül, daha sonra ise saldırı anının güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı. Aygül, paylaşımına şu notu ekledi: "Aygül diş çekiminden çıkarken Adalet Plaza önünde daha önce kendisini takip eden Tatvan Belediye Başkanı Emin Geylani'nin korumaları olan polis memuru Engin Kaplan ve diğer boksör koruması Yücel Baysali Aygül'e arkadan habersizce saldırdılar.

ELMACIK KEMİĞİ VE KAFATASINDA KIRIKLAR VAR

Aldığı anestesi ve darbenin etkisiyle dengesini kaybeden Aygül'e Yücel Baysali saldırırken polis memuru olan koruma Engin Kaplan ise ayırmaya çalışan vatandaşları silahla müdahale ederek ayırmalarını engelliyor. Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedavi altında olan Aygül'ün elmacık kemiği ve kafatasında meydana gelen kırıklar yüzünden Van ya da Diyarbakır'a sevki bekleniyor."

"OLAYLA HİÇBİR İLGİM BULUNMAMAKTADIR"

Twitter hesabından açıklama yapan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, saldırıyla kendisinin bir ilgisinin olmadığını söyledi. Geylani, "Bugün yaşanan talihsiz olay ile hiçbir ilgim bulunmamaktadır. Yaşanan olay, şahıslar arasında yaşanan tasvip etmediğimiz bir tartışmadan kaynaklanmıştır. Sinan Aygül'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olayda ismi geçen Belediye personeli ile ilgili de idari soruşturmayı başlatmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

BELEDİYE PERSONELİ AÇIĞA ALINDI

Bir diğer paylaşımında ise Geylani, belediye personeli Yücel Baysali'nin açığa alındığını belirtti. Geylani, şunları söyledi: "Bugün Tatvan'da yaşanan olay bizleri derinden üzmüştür. Yaşanan talihsiz olay ile ilgili Belediye personelimiz Yücel Baysali açığa alınmıştır. Olayın bizzat takipçisiyim. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur…"

BİTLİS VALİLİĞİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Konuyla ilgili Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 15.15 sıralarında Tatvan ilçemizin Kültür Mahallesi Şeyhmuz Zırhlı Sokak'ta kavga ihbarı alınmıştır. Alınan ihbarın incelenmesi neticesinde; Tatvan'da gazetecilik yapan Sinan Aygül'ün darp edilmesiyle sonuçlanan olaya karışan Tatvan Belediyesi çalışanı Y.B isimli şahıs ile olayın önlenmesinde kusurlu olduğu değerlendirilen, polislik mesleğiyle bağdaşmayacak davranışlarda bulunan polis memuru E.K hakkında derhal adli ve idari soruşturma başlatılarak polis memuru E.K görevden uzaklaştırılmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

TATVAN BELEDİYESİ'NDE USULSÜZLÜK İDDİASI

Sinan Aygül, Tatvan Belediyesi'ndeki usulsüzlük iddialarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Belediyelere ait taşınmazların satışlarında usulsüzlük olduğunu öne süren Aygül, "O satışı iptal edin. Tatvan Belediyesi, orası babanızın çiftliği değil illa 'ihaleye fesat karıştırma' dosyası mı açılması lazım" demişti.