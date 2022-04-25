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Taşerondan kadroya geçen işçilerin sorunları Meclis'e taşındı!

696 sayılı KHK ile taşerondan kadroya geçen işçilerin kurum içi yer değiştirme ve zorunlu emeklilikleri Meclis'e taşındı.

Taşerondan kadroya geçen işçilerin sorunları Meclis'e taşındı!
Kamusaati
Kamusaati
25 Nisan 2022 Pazartesi 00:26

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral taşerondan kadroya geçen yüzbinlerce işçi için TBMM’de cevaplandırılması için soru önergesi verdi.

KHK'LI İŞÇİLERİN TAYİN VE ZORUNLU EMEKLİLİKLERİ

Milletvekili İbrahim Halil Oral kadroya geçen işçilerin mağduriyetlerin sürdüğünü ve konunun takipçisi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı;

--*696 sayılı KHK ile sözde kadroya geçirilen işçilerin mağduriyetleri sürüyor. Kurum için yer değiştirme ve tayin hakları gasp edilirken zorunlu emeklilikle de yoksulluğa mahkum ediliyorlar.

--*Genel kurulda dile getirdiğim hususu bakanlıktan da sordum. Takipçisiyiz.

MECLİS'TE SORU ÖNERGESİ VERDİ

Bakan Bilgin'in cevaplaması için soru önergesi veren Milletvekili İbrahim Halil Oral taşerondan kadroya geçen işçilerin yer değiştirme ve zorunlu emeklilik konularını bakana sordu

İşte o soru önergesi ve mesajlar;


Kaynak: Kamu Saati Özel
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