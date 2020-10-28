Tarlada ilişkiye giren çiftin aracı çamura saplandı! İmdatlarına polis koştu

İngiltere'nin Milton Keynes şehrinde bir çift, arabalarını tarlaya çekip cinsel ilişkiye girdi. Çift, ilişkiye girdiği sırada araba çamura saplandı. Arabayı saplandığı yerden çıkartamayan ikili, çareyi polisi aramakta buldu.
İngiltere'de eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Fantezi yapmak isteyen çiftin başına gelenler duyanları şaşırttı.
Milton Keynes şehrinde bir çift, arabalarını tarlaya çekip cinsel ilişkiye girdi. Çift, ilişkiye girdiği sırada araba çamura saplandı. Olay yerine gelen polis ekipleri arabanın ancak çekici ile çıkarılabileceğini söyleyince olay yerine çekici çağrıldı.
Uzun uğraşlar sonucu araba çamura battığı yerden çıkarıldı. Arabayı sıkıştığı yerden çıkaran çekici şirketinin yetkilisi, sosyal medyada hesabından sıkışan mavi arabanın fotoğrafını paylaşarak "Bu güne kadar, en komik yardım çağrısını" aldık dedi.
Kadın ve adam, çekici araçlarını çekerken tanınmamak için yüzlerini maskeleri ile kapattılar.
Araba sıkıştığı yerden çıkarılırken, olay yerine gelen arsa sahibi çiftçi, çifte büyük bir tepki gösterdi. Polis, ikiliye çiftçinin arsasını izinsiz kullandıkları gerekçesi ile para cezası verdi.
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