Türkiye'nin en ucuz zincir marketlerinden biri Tarım Kredi Marketleri ülke geneli şubelerinde ay sonuna kadar geçerli yeni fiyat listesini paylaştı. 30'lu yumurta, 5 kilogram şeker, 5 litre ayçiçek yağı ve daha fazlasında fiyatlar düştü.

Tarım Kredi indirim rüzgarı başladı! Yumurta, şeker, çay, ayçiçek yağı ucuzun ucuzu fiyatlarla satışa çıktı - Türkiye'de 81 il genelinde ulusal ve yerel düzeyde faaliyet gösteren en ucuz zincir marketlerden biri Tarım Kredi Marketleri ay sonuna kadar geçerli yeni fiyat listesini duyurdu. 30'lu yumurta, 5 kilogram şeker, 5 litre ayçiçek yağı ve daha fazlasında fiyatların düştüğü indirimli ürünler kataloğu yayımlandı.

Ocak ayı fiyat sabitleme ve indirim furyasını aylardır sürdüren devlet kontrolünde hizmet veren Tarım Kredi Marketlerinde fiyatları gören inanamıyor. Satış listesinin geçerli olacağı tarihlere ilişkin merak edilen diğer sorular yanıt buldu. İndirimli ürünler listesi 'fiyatlarımızı indirdik' sloganıyla satışa çıktı. Tarım Kredi kataloğu? Tarım Kredi indirimli ürünler? Tarım kredi marketleri ocak ayı kampanyalı ürünler?

TARIM KREDİ HAFTANIN İNDİRİMLERİ

Tüketicilere ilk elden kooperatif temelinde üretim, dağıtım ve satış kurulan tesislerden ilk elden direkt vatandaşa hizmet etmek üzere ülke genelinde binlerce mağaza raflarında hizmete sunuluyor. İlk şube Mart 2017'de açıldı. Hedef fiyat dengesini sağlamak ve büyükşehirlerde teşkilatlanarak kooperatif market zinciri kurulmak amacıyla tüketicilere geniş alanda hizmet sağlamak adına harekete geçen devlet kontrolünde ortalama fiyat belirleyen zincir market kısa sürede beklenen etkiyi gösterdi.

Tarım Kredi Marketleri 17 Ocak 2023 indirimli fiyatlarda;

30'lu yumurta çeşitleri 56,90 TL

Tarım Kredi 5 LT ayçiçek yağı 135 TL

Çaykur rize turist çay 500 GR 39,90 TL

Fabrikadan halka hesaplı ve kaliteli ürünleri tüketicilere buluşturan son aylara damga vuran Tarım Kredi Marketlerinde yumurta, toz şeker, çay, ayçicek yağı, un ve daha fazlasında fiyatlar düştü. Tarım kredi market indirimli fiyat listesi;

Solo havlu kağıt 12'li: 84,90 TL,

Solo tuvalet kağıdı 32'li 136,90 TL,

Bioblas Şampuan Çeşitleri 360 ml: 39,90 TL,

Baby Turco Ultra Çocuk Bezi Çeşitleri: 149,90 TL,

Tarım Kredi Birlik Elit Bulaşık Makinesi: 49,90 TL,

Tarım Kredi Birlik Buğday Unu 1000 g: 12,90 TL,

Tarım Kredi Birlik Elit Sıvı Bulaşık Deterjanı: 11,90 TL,

Tarım Kredi Birlik Ceviz Yağı 2 L 125 TL,

Tarım Kredi Birlik Fındık Yağı 2 L 145 TL,

Aynes Tost Peyniri 1000 g 116,90 TL,

E.S.K. Tavuk Sarma kg 44 TL,

E.S.K. Gövde Tavuk kg 32 TL,

TK Satır Köfte 400 g 54,90 TL,

TK Süzme Çiçek Balı 850 g 84,90 TL,

Çaykur Rize Turist Siyah Çay 500 g 39,90 TL,

TK Demlik Poşet Siyah Çay 48 Adet 17,50 TL,



Katalog ürünlerinde yer alan çok daha fazla ürün bulunuyor. Uygun fiyatlı ürünlerin listesi yukarıda olduğu gibi paylaşıldı. Detaylar için avazturk.com adresini takip edin.