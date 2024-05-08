Tabeladaki rakam değişti! Benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim geldi

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Gece yarısı benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim geldi. Pompa fiyatlarına da yansıyan indirim sonrası İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40 lira 12 kuruştan, benzinin litresi ise ortalama 42 lira 64 kuruştan satılıyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

GECE YARISI ÇİFTE İNDİRİM

Benzine 1.37 TL, motorine ise 1.24 TL indirim geldi. İndirim bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

BENZİN LİTRESİ 43 LİRANIN ALTINA DÜŞTÜ

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40 lira 12 kuruştan, benzinin litresi ise ortalama 42 lira 64 kuruştan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.