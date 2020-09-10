Sürücüleri sevindiren haber! Akaryakıtta indirim yapıldı

Motorin fiyatlarına EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre 21 kuruş indirim yapıldığı bildirilmişti. Dün itibariyle pompaya yansıyan indirimin ardından bir indirim daha geldi. EPGİS'ten yapılan son dakika açıklamasına göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde pompa satış fiyatlarında 17 kuruş indirime gidildi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak şekilde motorin fiyatlarında 17 kuruş indirime gidildiğini duyurdu.



Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,95 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,78 lira, İstanbul'da 5,90 liradan 5,73 liraya, İzmir'de 5,99 liradan 5,82 liraya inecek.



'BENZİNE DE İNDİRİM UFUKTA'



Peşe peşe gelen indirimlerin motorinin ton fiyatında yaşanan düşüşlerden kaynaklı olduğunu belirten uzmanlar motorindeki indirimin ardından benzinde de indirimin ufukta olduğunu belirtiyor.



'RAFİNERİLER TARAFINDAN HESAPLANIYOR'



Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.



Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.



VAKA SAYISINDAKİ ARTIŞ PETROL FİYATLARINI AŞAĞI ÇEKTİ



Covid-19 pandemisinde artan vakalara nedeniyle artan endişelerinin etkisiyle petrol fiyatlarındaki düşüş derinleşiyor. Kademeli olarak 46 dolardan aşağıya inişi süre petrol fiyatı varil başına 40 doların altına indi.



Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, 'virüsün hala hızla' dolaşmayı sürdürmesi nedeniyle, ülke genelinde artan Covid-19 vakalarının 'endişe verici' boyutlara ulaştığı uyarısı yaptı.



Bireşik Krallık hükümetide, koronavirüs vakalarındaki son artışlar nedeniyle yeni sınırlamaları içeren önlemleri sıkılaştırmaya hazır olduğunu duyurdu.



Euro bölgesi ekonomisi de, Covid-19 önlemlerine bağlı sınırlamaların etkisiye yılın ikinci çeyreğinde, önceki çeyreğe göre yüzde 11.8 daraldı.

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