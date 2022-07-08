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Suriyelilerin oluşturduğu araç konvoyu Şanlıurfa'yı karıştırdı! Toplanan kalabalığın tepkisi sert oldu

Şanlıurfa'da Suriyeli oldukları iddia edilen kişilerin oluşturduğu araç konvoyu şehri ayağa kaldırdı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde araçlardan paralar ve Suriye bayrağı sallandığı görülürken, konvoyun geçişi sırasında yol kenarında toplanan onlarca kişi araçları tekmeleyip, slogan atarak yaşananlara tepki gösterdi. Şanlıurfa'da kaydedilen görüntüler kamuoyunda da geniş yankı uyandırırken, çok sayıda kullanıcı videoları paylaşarak sosyal mecraları yorum yağmuruna tuttu.

Suriyelilerin oluşturduğu araç konvoyu Şanlıurfa'yı karıştırdı! Toplanan kalabalığın tepkisi sert oldu
Kamusaati
Kamusaati
08 Temmuz 2022 Cuma 17:27

Türkiye, Şanlıurfa'da yaşanan olayı konuşuyor. Suriyeli oldukları iddia edilen kişilerin oluşturduğu araç konvoyu şehrin ortasından dolar ve bayraklar sallayarak, korna çalarak geçti. Konvoydan yapılan hareketler ise şehirde yaşayan vatandaşları bir hayli kızdırdı.

POLİSTEN KONVOYA TEPKİ GÖSTERENLERE BİBER GAZLI MÜDAHALE

Araç konvoyunun caddeden geçişi sırasında yolun kenarında toplanan onlarca kişi lüks araçlardan oluşan gruba sert tepki gösterdi. Polisin vatandaşlara yönelik biber gazlı mücadelesi tansiyonun iyiden iyiye artmasına neden olurken, yol kenarında bekleyen onlarca kişi Suriyelilerin trafikte seyrettiği araçları tekmeleyip, sloganlar attı.

TWITTER'DA KISA SÜREDE TT OLDU

Şanlıurfa'da kaydedilen görüntüler sosyal medyada da büyük ses getirdi. Çok sayıda kullanıcı, neden oluşturulduğu bilinmeyen konvoydaki araçlardan dolar ve bayrak sallanmasının vatandaşları tahrik ettiğini ifade ederken, yapılan paylaşımlar sonrasında "Suriyeliler" etiketi kısa sürede Twitter'da TT oldu.

İşte sosyal medya platformu Twitter'daki yorumlardan bazıları;


Kaynak: Kamu Saati Özel
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