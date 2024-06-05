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Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü

Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü

Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü
Admin
Admin
05 Haziran 2024 Çarşamba 09:19

Atatürk Üniversitesi'nde eğitim gören Suriyeli öğrencilerden biri mezuniyet töreninde Arapça konuşma yaptı. Törendeki vatandaşlar tarafından kayda alınan o anlar sosyal medyada tartışma yarattı. Bir kesim "Ne var bunda?" derken, bir kesim de Suriyeli öğrencinin tutumunu sert bir dille eleştirdi.

Atatürk Üniversitesi'nde eğitim hayatını tamamlayan öğrenciler için düzenlenen mezuniyet töreninde Suriyeli bir öğrencinin Arapça konuşma yapması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

"NE VAR BUNDA?" DİYEN DE VAR TEPKİ GÖSTEREN DE

Bir kesim Arapça'nın evrensel bir olduğuna vurgu yapıp "Ne var bunda?" derken, bir kesim de Türk toplumunun asimile edilmeye çalışıldığını belirtip durumu sert bir dille eleştirdi.

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