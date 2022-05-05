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Süleyman Soylu: Ümit Özdağ operasyon çocuğudur

Mülteciler konusunda sık sık çıkışlar yapan Ümit Özdağ'ı sert sözlerle eleştiren İçişleri Bakanı Soylu, "Adam yerine koymam. Kendisi Soros çocuğudur, operasyon çocuğudur" dedi.

Süleyman Soylu: Ümit Özdağ operasyon çocuğudur
Kamusaati
Kamusaati
05 Mayıs 2022 Perşembe 18:53

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber'de katıldığı canlı yayında Türkiye'de son dönemde gündemde önemli yer tutan mülteci sorununa ilişkin soruları yanıtladı.

Programın sunucusu Ercan Gürses, Soylu'ya Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın mültecilerle ilgili çıkışlarını hatırlatarak soru sormak istedi.

Bakan Soylu, soru sorulmasını kabul etmeyerek çok ağır sözlerle Özdağ'a yüklendi.

"Adam yerine koymam"

Ümit Özdağ'ın operasyon çocuğu olduğunu söyleyen Soylu, "Kabul etmiyorum. Kabul etmem. Bunu söylerseniz toplantıyı terk ederim. Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam.

"Hayvandan daha aşağıdır"

Bu adam hayvandan aşağı bir adamdır. Esfelesafilindir. Bu kadar basit.  Adam yerine koymam. Kendisi adam yerine girmeye çalışıyor.

"Operasyon çocuğudur"

Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. Bu kadar açık. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir. Hiç kabul etmem.

"Haysiyetsiz adam"

İtibarımızı onun itibarıyla bir araya getirir miyiz? Haysiyetsiz adam." diye konuştu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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