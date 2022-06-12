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Süleyman Soylu, polise saldıran HDP'li vekilin videosunu paylaştı

Bebek katili Öcalan'a destek için sokağa çıkan HDP'li vekiller polise saldırdı. Daha önce de polisi ısıran HDP Milletvekili Saliha Aydemir'in polise yumruk attığı anları Süleyman Soylu paylaştı.

Süleyman Soylu, polise saldıran HDP'li vekilin videosunu paylaştı
Kamusaati
Kamusaati
12 Haziran 2022 Pazar 21:18

PKK'nın siyasi kanadı HDP, İmralı'daki bebek katili Abdullah Öcalan için destek yürüyüşü düzenlemek istedi.

Kadıköy'de toplanarak Öcalan lehine sloganlar atan gruba polis müdahale etti.

Gruba kalkan olan HDP'li bekiller polise saldırdı.

"Müsaade etmedik"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bursa ve İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yapılmak istenen izinsiz yürüyüşlere müsaade etmediklerini belirtti.

Soylu, terörist cenazesine de terörist başı için yürümek isteyene de müsaade etmeyeceklerini bildirdi.

"Direnenler gözaltına alındı"

"Bugün, terörist başı, bebek katiliyle ilgili yürüyüş için Bursa Gemlik'e; içinde PKK'nın emir eri sözde milletvekilleri dahil birçok yerden gitmek isteyenlere hiçbir yerde elbette müsaade etmedik." ifadesini kullanan Soylu, Kadıköy'den gitmek isteyip direnenlerin gözaltına alındığını kaydetti.

"Gerekli suç duyurusu yapılıyor"

Soylu, paylaşımında, "Polisimize yumruk atan terörist bozuntusunun ismi, HDP Milletvekili Saliha Aydemir. Gerekli suç duyurusu yapılıyor. Kılıçdaroğlu, müsebbibi sensin." ifadelerine yer verdi.

2019'da polisi ısırmıştı

Polise saldıran Aydemir, 2019 yılında da Van'da düzenlenen bir izinsiz gösteride kendisine müdahale eden polisin elini ısırmış ve yaralamıştı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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