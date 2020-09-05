Stoltenberg: Türkiye - Yunanistan görüşmeleri başladı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Yunanistan ve Türkiye arasında görüşmelerin başladığını, görüşmeler neticesinde henüz bir mutabakata varılmadığını açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün yaptığı bir açıklamayla Türkiye ile Yunanistan'ın çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşme yapma kararı aldığını duyurmuştu.

Stoltenberg'in açıklamasında, "Türk ve Yunan liderlerle yaptığım görüşmeler sonrasında iki müttefik ülke, Doğu Akdeniz'de askeri çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak ve kazalarla olayları önleme riskini azaltmak için NATO'da teknik görüşmelere başlamak üzere mutabakata vardı." ifadelerine yer vermişti.

NATO Genel Sekreteri'nden konuya ilişkin bir açıklama daha geldi. Stoltenberg, NATO'da genel teknik görüşmelerin başladığını duyurdu.

"HENÜZ BİR MÜTABAKATA VARILMADI"

Atina yönetiminin, NATO'nun teknik görüşmeler yapmak üzere Türkiye ve Yunanistan'ın mutabakata vardığı yönündeki açıklamasını yalanladığı hatırlatılan Stoltenberg, "Türk ve Yunanistanlı liderlerle yaptığım görüşmelerden sonra iki müttefik ülke burada, NATO'da teknik görüşmeler için bir araya geldiler bile. Bu görüşmelerin amacı askeri çatışmayı önleyecek mekanizmalar oluşturulması. Doğu Akdeniz'de kaza riskini düşürmek için henüz bir mutabakata varılmadı. Bunlar Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili müzakereler değil, teknik görüşmeler. Bunlar Almanya öncülüğündeki siyasi ara buluculuk çabalarını tamamlayacak çalışmalardır." dedi.

Stoltenberg, NATO'nun sorunların çözümü konusunda önemli bir platform olduğunu belirterek, askeri teknik görüşmelerin NATO'da başladığını tekrarladı.

Stoltenberg, "Doğu Akdeniz'de çok sayıda gemi bulunduğu için çatışmayı önleyecek mekanizmaları geliştirme konusunda teknik görüşmelere başlama ihtiyacımız vardı." diye konuştu.

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