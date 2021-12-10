Stokçulukla mücadele yasası TBMM'ye sunuluyor

Türkiye'nin gündeminde temel gıda ürünlerinde ve akaryakıttaki zamlar var.

Dünya genelinde yaşanan tedarik zinciri sorunu ve enerji fiyatlarının artışı yanında Türkiye'deki kur yükselişi bu zamları daha da artırdı.

Somut nedenlerle yapılan fiyat artışının yanında durumdan faydalanmak isteyen bazı fırsatçılar ise kur artışını bahane ederek ya fahiş fiyatlar uyguluyor ya da mallarını depolarında saklayarak piyasaya ürün vermiyor.

Bu da kamuoyunda tepkilere neden oluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti bu konuda harekete geçti.

"CİDDİ MANADA ÜZERLERİNE GİDECEĞİZ"

Erdoğan Katar ziyaretinden dönerken yaptığı açıklamalarda bu konuya dikkat çekti ve stokçuların üzerine gideceklerini söyledi.

Erdoğan, "Tabii şu anda kimi ürünlerde görülen fiyat artışlarının bir sebebi küresel emtia fiyatlarının yükselişiyken, bir sebebi de maalesef piyasadaki açgözlü fırsatçılardır. Bu özellikle de stokçuluktan kaynaklanıyor. Şimdi bu bütçe müzakerelerinden sonra hemen bir yasal düzenleme yapacağız ve bu stokçuların üzerine ciddi manada gideceğiz.

"HEM MALLARINA EL KOYACAĞIZ HEM CEZA VERECEĞİZ"

Bundan sonraki süreçte cezai müeyyidelerin çok daha yüksek olacağının sinyalini şimdiden veriyorum. Bunu bilsinler ve bu stokçuluğa tevessül etmesinler. Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız. Stokçuluk bizim dinimizde de haramdır. Bunun adı ihtikardır. Buna fırsat veremeyiz." demişti.

BU AY İÇİNDE DÜZENLEME YASALAŞACAK

Harekete geçen AK Parti hazırlıklarını tamamladı. Hazırlanan düzenleme bugün veya yarın TBMM'ye sunulacak.

Yeni düzenlemenin bu ay bitmeden bütçe görüşmelerinin hemen ardından Meclis'ten geçerek yasalaşması bekleniyor.

CEZA ÜST SINIRI YÜKSELTİLECEK

Yasalaşacak düzenleme kapsamında, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere verilen 50 bin ila 500 bin TL arasındaki cezanın üst sınırı artırılacak.

Üst sınırın ne olacağı ise bugün netleşecek.

MALA EL KOYMA MEVCUT YASADA VAR

Bu kapsamda marketlere satış sınırı konulmasına ilişkin bir düzenlemenin gündemde olmadığına, stok mallara el konulmasına ilişkin düzenlemenin ise mevcut yasada zaten yer aldığına dikkat çekti.