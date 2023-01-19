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Sözleşmeliye kadro teklifi yasalaştı

Sözleşmeliye kadro verilmesini öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Sözleşmeliye kadro teklifi yasalaştı
Kamusaati
Kamusaati
19 Ocak 2023 Perşembe 23:57

EYT düzenlemesinin ardından gözler kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro düzenlemesine çevrilmişti.

Kadro bekleyen binlerce memurun heyecanlı bekleyişi sona erdi.

Kanun teklifi yasalaştı

Kamuda çalışan sözleşmeliye kadro verilmesini öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

28 Kasım 2022'den önce işe başlayanlar kadroya geçecek

458 bin kişiye kadronun önünü açan teklif, 28 Kasım 2022'den önce göreve başlayanlara doğrudan kadro hakkı tanıyor.

Kadroya geçiş başvurusu için bir ay süre tanınacak.

Kadroya geçenler, görevde yükselme ve tayin gibi tüm haklardan yararlanabilecek. Tayin hakkı, 1 yıl sonra verilecek.

Belediyeler de düzenlemeye dahil 

Belediyelerdeki sözleşmeliler de düzenleme kapsamında yer alıyor.

Mahalli idarelerde çalışmak için KPSS şartı getirilecek.

Vekil ebe ve hemşireler, vekil imam hatip ile müezzin-kayyımlar da kapsamı dahilinde.

Sözleşmeli göreve başlayanlar ise 3 yıl çalıştıktan sonra kadroya geçebilecek.

Kadroya geçmek istemeyen sözleşmeli personelin hakları, görevi sona erene dek şahsa bağlı olarak korunacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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